Навальный обвинил министра Абызова в покупке поместья в Италии на деньги новосибирцев

Имена владельцев компании «СИБЭКО» доподлинно неизвестны
Имена владельцев компании «СИБЭКО» доподлинно неизвестны

Сегодня, 16 марта, известный оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем сайте пост, в котором утверждает, что деньги новосибирцев, заплаченные «СИБЭКО» за отопление, уходят на содержание виллы в Италии. 


По данным Навального, она принадлежит министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову.


«Никто не понимает, что такое "Открытое правительство" и зачем оно, но Михаил — всамделишний министр. Зарплата, машина, аппарат, все дела. И так случилось, что есть у него замечательное итальянское поместье. Он его, впрочем, и не скрывает. А поместье это тоже, как бы ни было смешно, висит в том же конгломерате фирм и компаний, где и новосибирская энергетика. То есть платежи по ЖКХ с новосибирцев — это у министра Абызова доходная часть, а резиденция Тезоро (в переводе "Сокровище") — расходная часть», — утверждает Навальный. (Орфография и пунктуация оригинала здесь и далее сохранены.)


Михаил Абызов — владелец холдинга «Ру-ком», которому в свою очередь, утверждает Навальный, принадлежит компания «СИБЭКО». «Поэтому тарифы росли и будут расти. А иначе как содержать эти виноградники и оливковые плантации? Без ваших платёжек за тепло тут не обойтись», — заключает оппозиционер.


Однако, как уже сообщали НГС.НОВОСТИ, имена владельцев компании «СИБЭКО» доподлинно неизвестны. Последний раз «СИБЭКО» публиковала список аффилированных лиц в июле 2015 года, но и в нем не указывала своих акционеров. А летом прошлого года компания сменила организационно-правовую форму с «открытого акционерного общества» просто на «акционерное общество». Такая форма не обязывает юридические лица раскрывать своих учредителей.


Напомним, известие о том, что с 1 июля 2017 года тарифы ЖКХ вырастут на 15 %, вызвало бурное негодование новосибирцев. Ранее НГС.НОВОСТИ подробно ответили на самые часто возникающие вопросы о предстоящем повышении тарифов

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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