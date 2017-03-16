Шесть машин собрались в «паровозик» в жестком ДТП на Затулинке

Вечером 16 марта на перекрестке ул. Зорге и Громова в Кировском районе Новосибирска произошла массовая авария с двумя пострадавшими.







Фото с места аварии





Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области, в аварии сошлись 6 машин: Toyota Camry, Toyota Caldina, BMW, SsangYong, Toyota Funcargo и ВАЗ-2112.





«Они ехали со стороны конечной [остановки] Затулинки по ул. Зорге в сторону Громова. Все автомобили ехали попутно и "паровозиком" собрались», — рассказали в Госавтоинспекции.







Как отмечают в муниципальной аварийно-спасательной службе, в ДТП пострадали двое молодых людей. Эту же информацию подтверждают и в ГИБДД.







Подробности произошедшего выясняются.





Фото с места аварии







Фото с места аварии







Фото с места аварии







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