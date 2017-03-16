Шесть машин собрались в «паровозик» в жестком ДТП на Затулинке
Вечером 16 марта на перекрестке ул. Зорге и Громова в Кировском районе Новосибирска произошла массовая авария с двумя пострадавшими.
Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области, в аварии сошлись 6 машин: Toyota Camry, Toyota Caldina, BMW, SsangYong, Toyota Funcargo и ВАЗ-2112.
«Они ехали со стороны конечной [остановки] Затулинки по ул. Зорге в сторону Громова. Все автомобили ехали попутно и "паровозиком" собрались», — рассказали в Госавтоинспекции.
Как отмечают в муниципальной аварийно-спасательной службе, в ДТП пострадали двое молодых людей. Эту же информацию подтверждают и в ГИБДД.
Подробности произошедшего выясняются.
Сегодня утром НГС.НОВОСТИ также рассказывали об аварии на Красном проспекте: после столкновения с еще одной иномаркой «Ауди» снесла светофор и знак «Пешеходный переход».
Ольга Хмелевская
Фото vk.com/mass54