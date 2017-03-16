Как будем отдыхать: опубликован график праздничных дней на 2018 год

Новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января
Новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января

Стало известно, как россияне, в том числе жители Новосибирска, будут отдыхать в следующем году.


Минтруд России подготовил проект постановления Правительства РФ, в котором говорится о переносе выходных дней в 2018 году.


«Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», — сообщили в министерстве труда.


Таким образом, новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января. Следующие длинные выходные — в честь Дня защитника Отечества — выпадут на 23, 24 и 25 февраля. В честь Международного женского дня россиянам предстоит отдыхать 4 дня — с 8 по 11 марта. Выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда, продлятся с 29 апреля по 2 мая. А в честь Дня Победы запланирован только один выходной — 9 мая.


Ко Дню России власти планируют приурочить 3-дневные выходные — с 10 по 12 июня. А последние длинные выходные года выпадут на 3, 4 и 5 ноября.


График должен быть окончательно утвержден Правительством РФ.


Напомним, в 2017 году у россиян остались длинные выходные с 29 апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая (4 дня), с 10 по 12 июня (3 дня) и с 4 по 6 ноября (3 дня).

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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