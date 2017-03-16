Мультфильм новосибирца набрал на YouTube 2 миллиарда просмотров

Серия «Маша + каша» перешагнула рубеж в 2 млрд просмотров, а самое популярное видео YouTube — видеоклип южнокорейского певца PSY на песню «Gangnam Style», набравший около 2,8 млрд просмотров



Серия мультфильма «Маша и Медведь», один из создателей которого — выпускник НГУ Дмитрий Ловейко, набрала более 2 млрд просмотров и вошла в пятерку самых популярных роликов YouTube за всю историю.







«Неожиданностью не было. У нас есть служба, которая за этим следит. Поэтому можно было сказать, если серия набирает по 2 млн [просмотров] в день, а до 2 млрд осталось 10 дней… Это же не всплеск был, а постепенное накопление. Первый миллиард был за 3 года, второй [набрали] за 1,5», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Дмитрий Ловейко.





По словам Ловейко, динамика просмотров именно этой серии отличается от других. «Как только она взяла миллиард, получила статус единственной анимации, которая заработала миллиард просмотров. Все начали смотреть, что это за анимация. И все в 2 раза увеличилось», — объясняет один из авторов мультсериала.





Изначальный успех 17-й серии «Маша плюс каша» Дмитрий Ловейко объяснил НГС.НОВОСТИ еще в конце 2015 года, когда видео перешагнуло миллиардный рубеж. По мнению Ловейко, сюжет про горшочек с кашей понятен во многих странах без какого-либо перевода и объяснений, так как присутствует в сказках различных народностей.







На сегодня выпущено уже 62 серии мультсериала про Машу и Медведя. Новая 63-я серия выйдет в середине апреля, а за пару недель до премьеры, как обычно, в Сети появится ее трейлер.





