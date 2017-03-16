Роскосмос объявил набор космонавтов для полета на Луну
Роскосмос объявил открытый набор в отряд космонавтов среди жителей России.
Кампания по набору космонавтов стартовала 14 марта.
«Цель — отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции (МКС),
а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне»,
— сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Специалисты ведомства планируют отобрать 6–8 человек, которые дополнят отряд космонавтов Роскосмоса.
Претендентом в космонавты может стать гражданин России не старше 35 лет с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям и с опытом работы. Кандидаты должны иметь способности к изучению космической техники, уметь разбираться с компьютерной техникой и знать английский язык. Также претенденты должны пройти медобследование, тесты на психологические качества и физподготовку.
Документы кандидаты должны отправить по почте (или принести лично) начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» в Звездный городок Московской области.
Одна из самых известных космонавтов Новосибирска — 30-летняя Анна Кикина, которая получила квалификацию «космонавт-испытатель» после двухлетней подготовки.
Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com