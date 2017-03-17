12 сибирячек встали в очередь за женихами из Кореи

12 жительниц Новосибирска захотели познакомиться с женихами из Южной Кореи — они оценили мужчин по фотографиям и готовы встретиться с ними в конце марта, когда они приедут в Сибирь.





Об этом НГС.НОВОСТИ рассказала директор брачного агентства «Центр ОСД» Елена Суворова. Встреча потенциальных невест и корейцев, которые прилетят в Новосибирск 25 марта, пройдет в ресторане — на нее придут минимум 12 девушек.







Для жительниц Новосибирска встреча с корейскими женихами уже не первая, рассказывает Елена Суворова. «Корейские мужчины уже 2 раза приезжали в Новосибирск. В прошлый раз, 3 марта, состоялась одна пара. Сейчас мы отправляем невесту туда, знакомиться», — сообщила директор агентства. По ее словам, девушка из Новосибирска, которая собирается в гости к корейскому жениху, пока не знает ни английского, ни корейского языков.







По словам психолога брачного агентства Маргариты Ивановой, корейских мужчин привлекает в сибирских женщинах чувственность и эмоциональность. «Корейские женщины настроены только на материальное благополучие — сразу же спрашивают мужчину о доходах и недвижимости. Корейцы стремятся много зарабатывать, содержать семью, но тем не менее они хотели бы заинтересованности в себе как в личности. Они считают, что сибирячки более чувственны, чем женщины из других регионов», — пояснила Маргарита Иванова.





Жительницы Новосибирска часто интересуются знакомством с иностранцами, в том числе из азиатских стран — НГС.НОВОСТИ подробно писали, как сибирские девушки встречали женихов из Китая.