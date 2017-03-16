Американцы приехали в Новосибирск спасать людей с адскими болями в лице

Новосибирские врачи из федерального центра нейрохирургии пригласили коллег-американцев, чтобы вместе спасти сложных пациентов с ужасными лицевыми болями и людей, перенесших инсульты.







Новосибирские и американские врачи вместе оперируют пациентов

«Мы смотрели пациентов с утра до ночи — 23 человека из разных городов — с разными лицевыми болями, это огромное количество диагнозов», — рассказал главный врач федерального центра нейрохирургии Джамиль Рзаев перед очередной сложной операцией, которую новосибирские нейрохирурги вместе с американскими врачами выполняют на проходящем сейчас сибирско-американском симпозиуме.





Именитые нейрохирурги Али Алараж (слева) и Фади Шарбель (посередине) приехали из Иллинойсского университета в Чикаго специально на мартовский сибирско-американский симпозиум. А бакинский нейрохирург Константин Славин, работающий в США, приезжает в Новосибирск пару раз в год для обмена опытом







В операционных центра идут одновременно несколько совместных операций, по избавлению от лицевых болей и отдельно на сосудах. Врачи Иллинойсского университета в Чикаго, Москвы и Петербурга в основном ассистируют новосибирцам на операциях и советуются по поводу тех или иных шагов.







Главврач центра Джамиль Рзаев перед операцией, которая избавит пациента от мучительных болей в лице





Лицевые боли у пациентов не проходят годами. «Кто-то говорит, что это постоянная сверлящая боль, кто-то говорит, что молния бьет ему прямо в голову, в лицо, кто-то спать не может из-за боли, кто-то вынужден принимать огромное количество препаратов, чтобы заглушить боль, но они действуют на повседневную активность… Пациент не может нормально даже перейти дорогу, может на красный свет перейти, потому что он засыпает на ходу. В общем, качество жизни сильно снижается», — описывает Джамиль Рзаев.







Эта боль сильно влияет на психику — человек постоянно уставший и раздраженный, объясняют врачи.





В новосибирском центре такие пациенты не редкость, однако операции по избавлению от такой болезни непростые. «Про таких пациентов принято говорить — "от него все отказались". Мы не первые, кто выполняет такие операции, но их мало где делают, это такая добротная нейрохирургия. Сама операция состоит в том, чтобы на те болевые зоны, которые сформировались в головном мозге — определенным образом на эти зоны воздействовать и выключить из такой нейроциркуляции», — описал процесс Рзаев.





Джамиль Рзаев отмечает, что лицевые боли сильно влияют на поведение человека — он не может даже перейти дорогу без происшествий







Лежащий на столе пациент с частично выбритым затылком — мужчина средних лет, который приехал с Алтая. По словам врачей, у него постоянные боли и приступы в правой части лица. Месяц назад мужчина прошел первый этап операции, после которого боль уменьшилась, а сегодня врачи сделали операцию, которая должна полностью излечить мужчину — прогнозы у хирургов хорошие.







«Это страдающий инвалидизированный человек. Формально он не инвалид, у него есть руки, есть ноги, нет нарушений тяжелых двигательных, но боль мешает жить и работать», — пояснили хирурги.





Лечение в центре нейрохирургии очень дорогое — но за пациента платит федеральный бюджет







У разных пациентов, которых осматривали и лечили врачи из Новосибирска и США, боли отличаются — у некоторых болит челюсть, у других — щека или лоб, у третьих — половина лица. Всем пациентам предлагают выставить баллы по 10-балльной шкале боли — и большинство оценивает ее от 8 до 10 баллов.





«Операции очень дорогие. Лечение для этого пациента стоит несколько сотен тысяч рублей, это и операция, и реанимация, и все остальное. Другое дело, что лечение покрывает федеральный бюджет — сам пациент ничего не платит», — заметил главврач новосибирского центра.







Параллельно этой операции хирурги проводят реваскуляризацию головного мозга, т.е. стараются улучшить его кровоснабжение. Как объяснил заведующий сосудистым отделением центра нейрохирургии Андрей Дубовой, пациент в конце года перенес инсульт — из-за того, что у него закупорилась одна из артерий в левом полушарии, и по ней перестала течь кровь. Сейчас мужчине угрожает повторный инсульт, и врачи пытаются его предотвратить.







Американские, московские, петербургские и новосибирские врачи устроили несколько операций одновременно





«Уникальность в том, что за ней в режиме реального времени наблюдают хирурги США, нашей страны — они сюда специально приехали… Гости не просто так сидят, все детали нейрохирургического лечения — это очень важно», — пояснил нейрохирург.







Американские нейрохирурги удивились уровню новосибирских врачей





«Это обоюдный интерес — не просто мы пригласили каких-то взрослых дяденек, которые будут нас учить, а мы будем им только внимать», — подчеркнул Джамиль Рзаев. Нейрохирург Константин Славин, работающий в США, добавил, что врачам, выполняющим столь сложные операции, нужно именно личное общение и присутствие. «Приятно удивлены уровнем нейрохирургии в Новосибирске, пытаемся поделиться опытом того, что происходит в Чикаго тоже в этом направлении», — заверил он.







Хотя американских хирургов на симпозиуме было меньше, чем российских, врачи общались на английском





Неофициально новосибирские врачи пояснили: для американских коллег было неожиданным увидеть масштабный центр нейрохирургии в Сибири, о которой они часто слышали типичные легенды — вроде медведей на улицах.







Нейрохирурги из Новосибирска часто проводят мастер-классы в своем центре — недавно они научили коллег со всей страны искусству сшивать сосуды в миллиметр толщиной.