Влюбленные подростки оставили телефоны дома и бесследно исчезли

14-летняя Анастасия Мотыль







Полиция и волонтеры ищут пропавших в Новосибирской области влюбленных подростков: 14-летнюю Анастасию Мотыль и 16-летнего Владислава Культенко.





Владислав приехал к девушке в Мошково из Новосибирска 11 марта, они пробыли вместе 3 дня, после чего пропали.





«Телефон у молодого человека остался дома, его [телефон] забрала накануне мать, не хотела, чтобы он туда ехал. Девушка тоже оставила дома телефон на зарядке. 14 марта сначала они пошли на электричку, но опоздали, пошли к подруге», — рассказал источник в правоохранительных органах.







По его данным, после этого Анастасия и Владислав вернулись к девушке домой, где она оставила записку. Анастасия написала, что у них с Владиславом любовь и что они вместе. После этого молодые люди пропали.







16-летний Владислав Культенко



В ориентировке содружества волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» говорится, что Анастасия Мотыль ушла из дома по ул. Горная в Мошково. Была одета в темно-синюю куртку, черные лосины, кроссовки. На вид девушке 18 лет, рост 172–174 см, у девушки карие глаза, пухлые губы, длинные прямые темные волосы. На левой руке у Анастасии резаные шрамы, проколот пупок.







Рост Владислава Культенко 165–170 см, у него светлые волосы, голубые глаза. В день пропажи он был одет в темно-серый пуховик, темно-синий спортивный костюм, на ногах у него были черные кроссовки.





Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефонам 02 (полиция) или 8-953-887-1777 (волонтеры).







Кроме полиции и волонтеров, искать пропавших новосибирцев помогают СМИ. Вчера стало известно, что благодаря публикации НГС нашелся 24-летний новосибирец, не выходивший на связь с родственниками больше недели.

