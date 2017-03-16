Рабочий погиб из-за взрыва в новосибирской котельной

Причина взрыва пока не установлена

Сегодня днем, 16 марта, в здании котельной под Новосибирском прогремел взрыв.





«По предварительной информации, на месте аварии обнаружен один погибший, работавший в котельной кочегаром», — сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Новосибирской области.







Инцидент произошел в поселке Красномайский Новосибирского района (между Обью и селом Прокудское). От взрыва здание котельной разрушилось. На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Новосибирской области.







«Задача: провести разведку на месте, установить возможность нахождения пострадавших под завалами», — добавили в пресс-службе.





18:27

Как рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирской области, обрушение произошло в котельной на территории складов.





«По уточненным данным, складское помещение принадлежит ООО "Деловые линии", также по уточненной информации, погиб один человек, который являлся наладчиком оборудования», — отметили в аварийно-спасательной службе.





18:36

В ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что погибшему 54 года.