На станции под Новосибирском нашли повешенного мужчину

Происшествие случилось на станции в Мошковском районе

Сегодня, 16 марта, на железнодорожной станции в Новосибирской области найден повешенный мужчина.





«Оперативная группа только сейчас едет туда. Информацию мы такую получили, <…> но ни подтвердить, ни опровергнуть ее я вам не могу», — сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.





В полиции добавили, что обратившиеся рассказали о повешенном мужчине на станции 3375-й км в Мошковском районе.







Также фотографии тела, висящего в остановочном павильоне, появились в социальных сетях.





Дополнение: После публикации новости в 17:40 в транспортной полиции сообщили, что оперативная группа приехала на место происшествия. Информация о погибшем подтвердилась.





Двумя неделями ранее подвешенного на светофоре мужчину нашли на станции Инская.

