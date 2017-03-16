На станции под Новосибирском нашли повешенного мужчину

Происшествие случилось на станции в Мошковском районе
Происшествие случилось на станции в Мошковском районе

Сегодня, 16 марта, на железнодорожной станции в Новосибирской области найден повешенный мужчина.


«Оперативная группа только сейчас едет туда. Информацию мы такую получили, <…> но ни подтвердить, ни опровергнуть ее я вам не могу», — сообщили в  управлении на транспорте МВД России по СФО.


В полиции добавили, что обратившиеся рассказали о повешенном мужчине на станции 3375-й км в Мошковском районе.


Также фотографии тела, висящего в остановочном павильоне, появились в социальных сетях.


Дополнение: После публикации новости в 17:40 в транспортной полиции сообщили, что оперативная группа приехала на место происшествия. Информация о погибшем подтвердилась.


Двумя неделями ранее подвешенного на светофоре мужчину нашли на станции Инская.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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