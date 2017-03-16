Новосибирская область вошла в тройку лидеров Сибири по числу новорожденных

За 2016 год в Новосибирской области родилось 38 290 детей
За 2016 год в Новосибирской области родилось 38 290 детей

В 2016 году жительницы Новосибирской области стали реже рожать детей, но при этом все равно вывели регион в тройку самых плодовитых в Сибири.


«По предварительным данным, во всех регионах Сибирского федерального округа зафиксирован спад рождаемости. По итогам 2016 года в округе родилось 267 тыс. младенцев, что на 10,7 тыс. (на 3,8 %) меньше, чем в 2015 году. В Омской области, как в регионе с наибольшим снижением числа новорожденных, спад составил 7,4 %», — сообщили в Новосибирскстате.


В Новосибирской области рождаемость упала на 1,9 % по сравнению с 2015 годом. Всего за прошлый год новосибирские женщины родили 38 290 детей. 


По числу новорожденных Новосибирская область занимает 2-е место в Сибири после Красноярского края, где за 2016 год на свет появилось 39 924 младенца. 


Замыкает тройку лидеров Иркутская область с 35 580 новорожденных, отмечают статистики.


Кроме того, в прошлом году Новосибирская область стала лидером Сибири по числу зарегистрированных браков. За год в регионе поженились 20 863 пары, но при этом развелись 13 034 (2-е место после Красноярского края).Таким образом, на 100 браков в Новосибирской области приходилось 62 развода.


В целом по Сибири за 2016 год в брак вступили 131,3 тыс. пар (на 13,7 % меньше, чем в 2015 году), а распалось 86,8 тыс. семей — на 1 % меньше.


Ранее начальник Управления по делам ЗАГС Новосибирской области Людмила Дядченко назвала районы города и региона, где в 2016 году родилось больше всего младенцев.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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