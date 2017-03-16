Недовольный водитель в пробке порезал колесо внедорожнику

Порезанное колесо

В Новосибирске владелец Toyota Verossa порезал колесо автомобилю Toyota Land Cruiser.





Случай произошел сегодня около 10:50 на ул. Большой у дома № 274.





«Я ехал в сторону Димитровского моста, попал в пробку. Там она в это время каждый день. При этом находится очень много умников, которые пытаются по обочине эту пробку объехать, а потом вклиниться в поток», — рассказал НГС.НОВОСТИ Сергей Филатов, владелец «Лэнд Крузера».





Филатов сообщил, что сегодня одному такому водителю на автомобиле Toyota Verossa помешал его Land Cruiser — этот мужчина вышел и напал на машину. «Он пинал ее, бил по стеклам, что-то кричал. Потом достал нож и порезал колесо», — описал Филатов.





Машина Сергея Филатова





По его словам, порез на колесе один, но большой. Пока недовольный водитель выражал свой гнев, Филатов был в своей машине, но успел сфотографировать агрессора. Буйный водитель потом сразу же уехал. «Передал его фотографию полиции. ГИБДД на место не приехала, так как это не столкновение», — пояснил собеседник.





Новосибирские водители нередко решают свои конфликты силой. Например, в Ленинском районе недовольный водитель Infiniti избил двух работников автосервиса лопатой.





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