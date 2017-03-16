«Яндекс» открыл бесплатный учебный центр для «айтишников»

Набор студентов для обучения уже открыт
Набор студентов для обучения уже открыт

В Новосибирске появился учебный центр, где будут бесплатно давать дополнительное компьютерное образование.


«Студенты будут изучать алгоритмы и структуры данных, машинное обучение, программирование на популярных языках и другие разделы компьютерных наук. Каждые полгода нужно защищать проекты, посвященные решению исследовательских или инженерных задач», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».


Этот учебный центр — проект «Яндекса» и компании JetBrains. Бесплатные занятия для студентов, аспирантов и выпускников вузов начнутся здесь в сентябре. Они будут проходить в Академгородке в НГУ по вечерам в будни и по субботам. Ведущими занятий станут преподаватели из «Яндекса» и НГУ, а также специалисты JetBrains.


«У "Яндекса" много образовательных проектов, и все они бесплатные. Мы понимаем, что нужно вкладываться в отрасль и растить кадры —  не только для себя, для IT-сферы в целом. Поэтому и в Новосибирске у нас есть Школа анализа данных (ШАД), мы привозим в вузы лекторов с рассказами про машинный интеллект и будущее, проводим IT-тусовки, где разработчики разных компаний обмениваются опытом. Все это крайне важно, чтобы отрасль развивалась», — пояснила НГС.НОВОСТИ региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.


Набор студентов в Computer Science Center уже открыт — чтобы подать заявку, нужно до 16 апреля заполнить анкету на сайте центра.


Абитуриентам нужно будет сдать онлайн-тест по математике и основам программирования, дистанционный экзамен по этим же дисциплинам и пройти собеседование.


Computer Science Center создан на базе филиала ШАД, которая работает в Новосибирском госуниверситете с 2013 года.


Новосибирск стал вторым российским городом, в котором работает Computer Science Center. В 2011 году аналогичный центр открылся в Санкт-Петербурге.


Справка: JetBrains производит программное обеспечение. Компания известна разработкой IDE для Java — IntelliJ IDEA. Офисы JetBrains кроме Новосибирска есть также в Праге, Санкт-Петербурге, Бостоне, Москве, Мюнхене (Википедия).


Напомним, в этом году Новосибирск вошел в число лучших студенческих городов мира по версии британской компании QS Quacquarelli Symonds.  В рейтинге отмечается, что в Новосибирске можно проходить обучение на английском языке, при этом стоимость жизни и плата за обучение в столице Сибири относительно невысока.

Ольга Власова
Фото пресс-службы «Яндекса»

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