Бутик в центре Новосибирска решили продать вместе с роялем и платьями

В Новосибирске на продажу выставили мультибрендовый бутик Settemari на ул. Каменская, 7 — в стоимость входят товарные запасы и рояль.


Бутик в центре Новосибирска решили продать вместе с роялем и платьями (фото)


Объявление о продаже бутика Settemari на ул. Каменская, 7 опубликовано на площадке «РБК.Бизторг». Бизнес, включающий в себя оборудование и товарные остатки, оценили в 19 млн руб.


Как указано в объявлении, бутик, в котором представлены такие бренды, как Pinko, Furla, Coccinelle, Cavalli Class, Cacharel, Gaudi, Cristinaeffe и Carla G, работает уже 3 года. Его штат составляет 7 человек. Ежемесячная выручка оценивается в 6 млн руб., прибыль — 600 тыс. руб. Представитель собственника, директор компании MDBroker Данил Прудников подчеркнул, что магазин не убыточен, есть положительная динамика по выручке.


Бутик в центре Новосибирска решили продать вместе с роялем и платьями (фото)


Стоимость непроданных товаров, включенных в цену продажи бутика, оценивается в 22 млн руб., однако для поддержания бизнеса, по оценке брокера, потребуется еще 15–20 млн руб. для закупки новых коллекций брендов.


«Магазин расположен в центральном районе в одном здании с 4-х-звездочный отелем DoubleTree by Hilton, что обеспечивает постоянный дополнительный поток качественной целевой аудитории», — подчеркивается в объявлении (орфография и пунктуация сохранены). Площадь помещения — 550 кв. м, договор аренды заключен до 2020 года с правом продления, ежемесячные затраты на аренду будут составлять порядка 1,5 тыс. руб. за кв. м.


Бутик в центре Новосибирска решили продать вместе с роялем и платьями (фото)


Новому покупателю Settemari достанется также и рояль марки Orla. Как объяснил Данил Прудников, рояль — элемент интерьера бутика, однако находится в рабочем состоянии.


По словам Данила Прудникова, бутик не является профильным бизнесом для собственника и сейчас он решил реинвестировать средства в основное дело.


Бутики как готовый бизнес в Новосибирске оказываются в продаже нечасто, значительно чаще местные предприниматели продают заведения общепита и сферы услуг. Так, неделю назад НГС.НОВОСТИ рассказывали о продаже кафе на Красном проспекте. А прошлым летом в городе искали нового хозяина необычному надувному кинотеатру.

Лиза Пичугина
Фото предоставлены Данилом Прудниковым

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