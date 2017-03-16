Принц ОАЭ наградил новосибирца за эмоциональную фотографию

Новосибирский фотограф Антон Уницын стал призером международного конкурса фотографий HIPA. Антон на конкурсе занял пятое место с черно-белой фотографией детей-пациентов онкологического центра из поселка под Новосибирском.





«Для детей, изображенных на снимке, каждый день — это вызов, они борются с болезнью. Я на примере своей семьи знаю, что это такое, и должен сказать, что часто взрослых болезнь ломает психологически, и депрессия часто убивает быстрее, чем рак. А главное — депрессия практически лишает шансов выйти победителем из схватки с болезнью. Дети всегда остаются детьми. На моем снимке они улыбаются, играют, несмотря ни на что. И продолжают бороться», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ фотограф.





В Дубае Антон 15 марта получил награду из рук принца ОАЭ Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума — под его патронажем проходит конкурс.

Антон уточнил, что сделал снимок еще в июне 2014 года для проекта «День красоты» (входит в проект «Счастье внутри нас», который поддерживает фонд «Защити жизнь»).





Принц ОАЭ вручает приз Антону Уницыну





Международный конкурс фотографий HIPA проводится уже в шестой раз. Каждый год организаторы выбирают для него специальную тему. В этом году это был «Вызов» (The Challenge).





«Когда отбирал работы для участия в конкурсе, я сомневался, подходит ли мой снимок для его тематики. Причины для сомнений были — судя по работам победителей прошлого года, на HIPA не были отмечены подобные остросоциальные фотографии. Однако, поскольку данный снимок ложился в тему конкурса — "Вызов", я решил заявить на HIPA именно его. Появление моей работы в числе призеров стало для меня приятной неожиданностью», — отметил Антон.





По информации на сайте конкурса, в этом году общий призовой фонд составляет 423 тыс. долларов США. За пятое место в номинации «Вызов» положена награда в размере 10 тыс. долларов.





Антон Уницын давно занимается фотосъемкой. В прошлом году он также получил награду на крупном международном конкурсе фотографов International Photography Awards (IPA) за документальную серию фотографий, снятую в небольшом городке Сольвычегодск Архангельской области.

