Принц ОАЭ наградил новосибирца за эмоциональную фотографию

Новосибирский фотограф Антон Уницын стал призером международного конкурса фотографий HIPA. Антон на конкурсе занял пятое место с черно-белой фотографией детей-пациентов онкологического центра из поселка под Новосибирском. 


«Для детей, изображенных на снимке, каждый день —  это вызов, они борются с болезнью. Я на примере своей семьи знаю, что это такое, и должен сказать, что часто взрослых болезнь ломает психологически, и депрессия часто убивает быстрее, чем рак. А главное — депрессия практически лишает шансов выйти победителем из схватки с болезнью. Дети всегда остаются детьми. На моем снимке они улыбаются, играют, несмотря ни на что. И продолжают бороться», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ фотограф. 


В Дубае Антон 15 марта получил награду из рук принца ОАЭ Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума — под его патронажем проходит конкурс. 

Антон уточнил, что сделал снимок еще в июне 2014 года для проекта «День красоты» (входит в проект «Счастье внутри нас», который поддерживает фонд «Защити жизнь»). 


Принц ОАЭ вручает приз Антону Уницыну 


Международный конкурс фотографий HIPA проводится уже в шестой раз. Каждый год организаторы выбирают для него специальную тему. В этом году это был «Вызов» (The Challenge). 


«Когда отбирал работы для участия в конкурсе, я сомневался, подходит ли мой снимок для его тематики. Причины для сомнений были — судя по работам победителей прошлого года, на HIPA не были отмечены подобные остросоциальные фотографии. Однако, поскольку данный снимок ложился в тему конкурса — "Вызов", я решил заявить на HIPA именно его. Появление моей работы в числе призеров стало для меня приятной неожиданностью», — отметил Антон. 


По информации на сайте конкурса, в этом году общий призовой фонд составляет 423 тыс. долларов США. За пятое место в номинации «Вызов» положена награда в размере 10 тыс. долларов. 


Антон Уницын давно занимается фотосъемкой. В прошлом году он также получил награду на крупном международном конкурсе фотографов International Photography Awards (IPA) за документальную серию фотографий, снятую в небольшом городке Сольвычегодск Архангельской области. 

Ольга Власова
Фото unitsyn.com, instagram.com/hipaae/
Видео youtube.com, канал Anton Unitsyn

Прочтений: 12949
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено