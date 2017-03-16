Силовики взяли штурмом автобус на оцепленном автовокзале
Утром и днем 16 марта на новосибирском автовокзале прошли антитеррористические учения «Циклон» — спецслужбы освобождали оказавшихся в автобусе заложников.
Сотрудники ФСБ, спасатели и полиция устраняли условный теракт. Район автовокзала объявили зоной проведения контртеррористической операции.
По легенде учений, террористы захватили заложников в здании автовокзала, потом отвели их в автобус и пытались вывезти.
«Осуществили штурм автобуса, освободили заложников, раненых эвакуировали», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по НСО.
Участвующие в учениях службы оцепили зону вокруг автовокзала, охраняли общественный порядок на территории, организовывали дорожное движение. Для отвлекающего маневра условные террористы захватили цистерну со сжиженным газом, рассказали в пресс-службе УФСБ.
«Полицейские в условиях, приближенных к боевым, вместе со спецподразделениями Росгвардии нейтрализовали условных преступников, захвативших цистерну со сжиженным газом и направляющихся в район автовокзала», — прокомментировал начальник отдела информации ГУ МВД России по НСО Сергей Щекотин.
В УФСБ уверяли, что учения не повлияют на повседневный режим работы автовокзала.
В последние дни новосибирские спецслужбы демонстрируют свои навыки и технику. Вчера, 15 марта, в центре города МЧС выставило лодки, вездеход, гидрокостюмы, противогазы для губернаторской проверки.
Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова