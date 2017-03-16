Силовики взяли штурмом автобус на оцепленном автовокзале

Сотрудники спецслужб на антитеррористических учениях «Циклон»
Сотрудники спецслужб на антитеррористических учениях «Циклон»

Утром и днем 16 марта на новосибирском автовокзале прошли антитеррористические учения «Циклон» — спецслужбы освобождали оказавшихся в автобусе заложников.


Сотрудники ФСБ, спасатели и полиция устраняли условный теракт. Район автовокзала объявили зоной проведения контртеррористической операции.


По легенде учений, террористы захватили заложников в здании автовокзала, потом отвели их в автобус и пытались вывезти.


«Осуществили штурм автобуса, освободили заложников, раненых эвакуировали», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по НСО.


Автобус с условными заложниками
Автобус с условными заложниками


Участвующие в учениях службы оцепили зону вокруг автовокзала, охраняли общественный порядок на территории, организовывали дорожное движение. Для отвлекающего маневра условные террористы захватили цистерну со сжиженным газом, рассказали в пресс-службе УФСБ.


Террористы захватили заложников в здании автовокзала, потом отвели их в автобус и пытались вывезти
Террористы захватили заложников в здании автовокзала, потом отвели их в автобус и пытались вывезти


«Полицейские в условиях, приближенных к боевым, вместе со спецподразделениями Росгвардии нейтрализовали условных преступников, захвативших цистерну со сжиженным газом и направляющихся в район автовокзала», — прокомментировал начальник отдела информации ГУ МВД России по НСО Сергей Щекотин.


Сотрудники полиции и ФСБ провели штурм автобуса и освободили заложников
Сотрудники полиции и ФСБ провели штурм автобуса и освободили заложников


В УФСБ уверяли, что учения не повлияют на повседневный режим работы автовокзала.


В последние дни новосибирские спецслужбы демонстрируют свои навыки и технику. Вчера, 15 марта, в центре города МЧС выставило лодки, вездеход, гидрокостюмы, противогазы для губернаторской проверки.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 2949
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено