Правительство передумало продавать «Советскую Сибирь» за 890 миллионов

Печать газет в типографии «Советская Сибирь»

Аукцион по продаже крупнейшей в НСО типографии ОАО «Советская Сибирь» отменен — ранее Росимущество планировало продать 100 % акций предприятия 30 марта и выручить от его приватизации не менее 890 млн руб.





Сообщение об отмене торгов опубликовано на сайте Российского аукционного дома, который выступал организатором аукциона.





В документе уточняется, что решение принято по поручению Росимущества от 3 февраля. Этим же документом ведомство отменило продажу и других государственных типографий — ОАО «Тюменский дом печати» (стартовая цена — 280 млн руб.), ОАО «ИПФ "Воронеж"» (276,7 млн руб.), ОАО «Издательство "Советская Кубань"» (495 млн руб.) и ОАО «ИПК "Звезда"» (233 млн руб.).





«Есть поручение первого вице-премьера [Игоря Шувалова]. На основании этого поручения Росимущество дало указание инвестконсультанту снять с аукционной площадки предприятия, которые подведомственны ЗАО "Российские газеты". А ЗАО "Российские газеты" сейчас проводит электронную процедуру выбора подрядчика на разработку концепции реформирования этих подведомственных предприятий», — пояснил НГС.НОВОСТИ исполнительный директор «Советской Сибири» Вячеслав Корягин. По его словам, на разработку плана развития государственных полиграфических предприятий уже претендуют 7 потенциальных подрядчиков, а первые результаты их работы будут готовы примерно через 3 месяца.





Решение приостановить аукционы по полиграфическим предприятиям, в том числе и «Советской Сибири», появилось после анализа ситуации на уже приватизированных типографиях и издательствах, пояснил Вячеслав Корягин. По его словам, в 2009 году под управлением ЗАО «Российские газеты» было 26 предприятий, сейчас осталось 12, остальные — проданы, рассказал Корягин. Анализ приватизированных предприятий, по его словам, показал, что процесс этот необходимо приостановить — после продажи многие типографии полностью меняли свой профиль.





Ранее Корягин уже высказывал опасения, что в случае продажи «Советской Сибири» в частные руки типография может быть остановлена — НГС.НОВОСТИ публиковали фоторепортаж с крупнейшего в регионе полиграфического производства.