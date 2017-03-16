Аэропорт «Толмачёво» попросил ГИБДД ограничить парковку на Станционной

Аэропорт «Толмачёво» попросил ГИБДД ограничить парковку на Станционной

Руководство новосибирского аэропорта «Толмачёво» обратилось в ГИБДД с просьбой ограничить парковки на Станционной, чтобы пассажиры не опаздывали на рейсы из-за пробок.


«Минимизация пробок и соблюдение графика движения общественного транспорта на пути к аэропорту имеет большое значение для авиапассажиров. Фактор доступности аэропорта как центра притяжения для жителей соседних регионов играет большую роль в развитии транспортного потенциала Новосибирской области», — объяснил генеральный директор аэропорта «Толмачёво» Евгений Янкилевич.


Участок Станционной
Участок Станционной


Он обратился к начальнику Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергею Штельмаху с просьбой ограничить остановку и парковку машин на участке ул. Станционной — от пересечения с ул. Бетонный переезд до пересечения с ул. 2-я Станционная.


По его словам, в час пик здесь образуется затор из-за припаркованных в правом ряду грузовиков, что создает неудобство для пассажиров, которые могут опоздать на рейс.


Кроме Станционной, уточнили в аэропорту «Толмачёво», специалисты службы ежедневно наблюдают за движением транспорта по другим магистралям, ведущим к аэропорту, и сообщают о заторах через соцсети.


Движение на Станционной нередко попадает в топ пробок, в том числе по пути в аэропорт.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Анна Богданова
Фото из архива НГС, фрагмент справочника 2ГИС

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