Убийцы стилиста на красном джипе получили 29 лет на двоих

Игорь Баландин

Новосибирский областной суд вынес приговор Александру Семенову и Александру Коробейникову, которые убили своего знакомого стилиста Игоря Баландина из-за нового красного автомобиля.







«Они признаны виновными в разбойном нападении на 49-летнего мужчину и его убийстве, совершенном по предварительному сговору в ночь на 2 мая 2016 года», — сообщили в Новосибирской областной прокуратуре.







24-летний Семенов и 28-летний Коробейников, как установило следствие, захотели забрать новый автомобиль «Тойота РАВ4» своего товарища. Они встретились с ним в поселке Линево и уговорили его съездить с ними в лес.





Мужчина согласился, а когда компания приехала на место, преступники избили его и задушили веревкой. После они забрали у убитого 1 тыс. руб. и 11 долл. США, мобильный телефон, банковские карты и ювелирные украшения. Похищенное Семенов и Коробейников поделили, а труп, как сообщили в прокуратуре, спрятали в лесу под Бердском.







Ранее сообщалось, что 5 мая коллеги предпринимателя и стилиста-парикмахера салона «Мастер-Класс» в Академгородке Игоря Баландина обратились в полицию — мужчина не отвечал на звонки и не появлялся на работе уже второй день. 7 мая Баландина нашли убитым и в тот же день задержали подозреваемых.





«При назначении наказания суд учел явки с повинной Семенова и Коробейникова, а также их состояние здоровья, в том числе наличие у Коробейникова ряда тяжелых болезней», — отметили в прокуратуре.







В итоге суд приговорил Семенова к 16 годам, а Коробейникова — к 13 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.