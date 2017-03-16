В метро собрали самые милые стихи про нашу подземку

Пассажиры в новосибирском метро
Пассажиры в новосибирском метро

Новосибирский метрополитен сделал подборку стихов о подземке, опубликованных в разных источниках за несколько лет. 


Как рассказали в метрополитене, десятки стихов о строительстве подземки публиковались в разное время в разных источниках, в том числе в специализированной литературе и литературных журналах.


НГС.НОВОСТИ публикуют несколько стихотворений, посвященных новосибирскому метро. 


Владимир Ярцев «Метро в Новосибирске»


Где бегали трамваи —

Движение мертво.

Там вдалбливают сваи

Под станцию метро.


Весь центр, куда ни глянешь,

Расчерчен, как кроссворд,

Траншеями — и глянец

Его надежно стерт.


Среди раскопок слалом

Свершает пешеход,

Рискуя самосвалом

Быть сшибленным вот-вот.


И город рядит-судит

И куксится вотще:

Мол, что-то еще будет,

Мол, будет ли вообще?


И лишь пенсионеры,

Чей взгляд без косины,

Несокрушимой веры

В грядущее полны.


Одно твердят соседям,

Семье, себе самим:

«Срок дайте — все проедем

Под городом родным».


А завершеньем спора

Вкруг транспортных проблем

Реалия забора

С могучей буквой «М».


Вагон новосибирского метро
Вагон новосибирского метро


Александр Денисенко «Метро»


Что-то осень нынче слишком затяжная,

Уж скорей бы выпал первый снег...

А в метро всегда погода золотая:

Каждый день здесь выпадает чистый смех.


Куда идем? Куда спешим? Как раньше жили?

Мы эту с вами жизнь всерьез разворошили...

Студент, рабочий и поэт,

Метро — ваш личный кабинет.

На берегу людской реки —

Дай бог вам счастья, земляки!


Здесь встречаются Ельцовка и Бугринка,

Первомайка, Толмачево и Затон,

Кудряши, Расточка, Каменка, Гусинка,

Криводановка и «Щ» микрорайон.


И с Бурлинки, и с Сухарки, и с Богданки —

Все спускаются в метровский бельэтаж.

Старый друг окликнет, с Лесоперевалки,

С кем рубились за родимый «Сибсельмаш».


Здесь Покрышкин повстречает Карла Маркса,

Рихард Зорге бродит с Дусей Ковальчук.

И о том, что коммунизма нет на Марсе,

Объяснит в метро Гагарин Ильичу.


Если жизнь вас удивлять вдруг перестала,

То бегом в туннель спускайтесь, прямо вниз:

Там споет вам Иорданского гитара

И хозяин — лучший в мире гитарист.


Прибытие поезда на станцию «Площадь Гарина-Михайловского»
Прибытие поезда на станцию «Площадь Гарина-Михайловского»


Наверху, бывает, так порой полаемся,

Что кипит в Оби холодная вода,

А внизу, друзья, мы «дико извиняемся»,

Так как здесь, в метро, мы — дамы-господа.


Поругались, мол, где рвется, там и тонко.

Но в толпе ее ты ищешь силуэт:

На перроне ждет любимая девчонка,

И другой такой на свете больше нет.


И вообще метро — огромный дом свиданий,

Перекресток тысяч судеб, тысяч встреч.

Теплый взгляд и поцелуй «за ожиданье» —

Их метро для вас старается сберечь.


И качают нас два берега перрона,

И двойная пассажирская волна

По туннелям возвращает нас из лона

В Новосиб, отведать лунного вина.


Метродепо «Ельцовское»
Метродепо «Ельцовское»


По Советской, Большевистской, по Вертковской

Мы идем, внизу проделав сотни миль.

Нас приветствуют Владимир Маяковский,

Блюхер, Красин, Фрунзе, Киров и Джалиль.


С Главвокзала и по Гоголя до рынка

Добирайтесь — все маршруты хороши...

Ждут метро Морской проспект и Затулинка,

Телецентр, ВАСХНИЛ, ОбьГЭС и Кудряши.


Едем к цели или просто, без программы, —

Снова выручит нас метрополитен.

И горит в ночи — родная, как у мамы! —

Дорогая, золотая буква «М»...


В производственных помещениях метрополитена
В производственных помещениях метрополитена


Виктор Крещик «Где станции метро взойдут»


У этой стройки есть начало,

У этой стройки нет конца.

Она, как песня, зазвучала

По воле славного отца.


Отец невероятно молод, 

Ему по нраву страсть и риск —

Сибирский крепкий чудо-город.

Размашистый Новосибирск.


Он рос решительно и честно 

На главных, на больших путях — 

И вырос так, что стало тесно 

На улицах и площадях. 


И вот весеннею порою,

Под звон капели и ветров,

Клич пролетел над всей страною: 

«Даешь сибирское метро!»


«Даешь метро Новосибирску!» —

Стремительные поезда.

И метрострой нашел прописку 

В Новосибирске навсегда!..


Однако жизнь и здесь сумела

В мечтах идти куда быстрей,

Чем двигалось живое дело

Со всей серьезностью своей.


Еще для новых магистралей

Тоннели только-только бьют,

Но девушки уже узнали —

Где станции метро взойдут.


Час пик на «Площади Ленина»
Час пик на «Площади Ленина»


И вот вовсю летят записки,

А в них, как будто невзначай:

«Меня на станции "Сибирской"

Сегодня вечером встречай!».


Пусть станции пока что нету,

А есть всего лишь котлован,

Пусть утвердил вчера лишь смету

Для этой станции Госплан.


Пускай неповторимой гаммы

Среди тайги, где комарье,

Еще не тронут лучший мрамор

Для оформления ее, —


А в стороне промолвит кто-то,

И ты забудешь про дела:

«Я на "Студенческой" в субботу

Тебя почти что час ждала...»


Станция «Площадь Маркса»
Станция «Площадь Маркса»


Пускай пока что мало линий

В проекте —

Ничего, друзья!

Видать, у каждого отныне

Есть все же станция своя!


И люди смело назначают

Свиданья возле новых мест.

И ждут.

И вовсе не скучают.

И каждый день его встречают. 

Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой (1, 3, 5, 6, 8, 10), Анны Золотовой (2), Александра Ощепкова (7), Стаса Соколова (9)

Прочтений: 1972
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