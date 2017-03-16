В метро собрали самые милые стихи про нашу подземку

Пассажиры в новосибирском метро

Новосибирский метрополитен сделал подборку стихов о подземке, опубликованных в разных источниках за несколько лет.







Как рассказали в метрополитене, десятки стихов о строительстве подземки публиковались в разное время в разных источниках, в том числе в специализированной литературе и литературных журналах.







НГС.НОВОСТИ публикуют несколько стихотворений, посвященных новосибирскому метро.







Владимир Ярцев «Метро в Новосибирске»





Где бегали трамваи —



Движение мертво.



Там вдалбливают сваи



Под станцию метро.







Весь центр, куда ни глянешь,



Расчерчен, как кроссворд,



Траншеями — и глянец



Его надежно стерт.







Среди раскопок слалом



Свершает пешеход,



Рискуя самосвалом



Быть сшибленным вот-вот.







И город рядит-судит



И куксится вотще:



Мол, что-то еще будет,



Мол, будет ли вообще?







И лишь пенсионеры,



Чей взгляд без косины,



Несокрушимой веры



В грядущее полны.







Одно твердят соседям,



Семье, себе самим:



«Срок дайте — все проедем



Под городом родным».







А завершеньем спора



Вкруг транспортных проблем



Реалия забора



С могучей буквой «М».







Вагон новосибирского метро





Александр Денисенко «Метро»







Что-то осень нынче слишком затяжная,

Уж скорей бы выпал первый снег...



А в метро всегда погода золотая:



Каждый день здесь выпадает чистый смех.







Куда идем? Куда спешим? Как раньше жили?



Мы эту с вами жизнь всерьез разворошили...



Студент, рабочий и поэт,



Метро — ваш личный кабинет.



На берегу людской реки —



Дай бог вам счастья, земляки!







Здесь встречаются Ельцовка и Бугринка,



Первомайка, Толмачево и Затон,



Кудряши, Расточка, Каменка, Гусинка,



Криводановка и «Щ» микрорайон.







И с Бурлинки, и с Сухарки, и с Богданки —



Все спускаются в метровский бельэтаж.



Старый друг окликнет, с Лесоперевалки,



С кем рубились за родимый «Сибсельмаш».







Здесь Покрышкин повстречает Карла Маркса,



Рихард Зорге бродит с Дусей Ковальчук.



И о том, что коммунизма нет на Марсе,



Объяснит в метро Гагарин Ильичу.







Если жизнь вас удивлять вдруг перестала,



То бегом в туннель спускайтесь, прямо вниз:



Там споет вам Иорданского гитара



И хозяин — лучший в мире гитарист.







Прибытие поезда на станцию «Площадь Гарина-Михайловского»





Наверху, бывает, так порой полаемся,



Что кипит в Оби холодная вода,



А внизу, друзья, мы «дико извиняемся»,



Так как здесь, в метро, мы — дамы-господа.







Поругались, мол, где рвется, там и тонко.



Но в толпе ее ты ищешь силуэт:



На перроне ждет любимая девчонка,



И другой такой на свете больше нет.





И вообще метро — огромный дом свиданий,



Перекресток тысяч судеб, тысяч встреч.



Теплый взгляд и поцелуй «за ожиданье» —



Их метро для вас старается сберечь.







И качают нас два берега перрона,



И двойная пассажирская волна



По туннелям возвращает нас из лона



В Новосиб, отведать лунного вина.







Метродепо «Ельцовское»





По Советской, Большевистской, по Вертковской



Мы идем, внизу проделав сотни миль.



Нас приветствуют Владимир Маяковский,



Блюхер, Красин, Фрунзе, Киров и Джалиль.







С Главвокзала и по Гоголя до рынка



Добирайтесь — все маршруты хороши...



Ждут метро Морской проспект и Затулинка,



Телецентр, ВАСХНИЛ, ОбьГЭС и Кудряши.







Едем к цели или просто, без программы, —



Снова выручит нас метрополитен.



И горит в ночи — родная, как у мамы! —



Дорогая, золотая буква «М»...







В производственных помещениях метрополитена





Виктор Крещик «Где станции метро взойдут»







У этой стройки есть начало,



У этой стройки нет конца.

Она, как песня, зазвучала



По воле славного отца.







Отец невероятно молод,

Ему по нраву страсть и риск —



Сибирский крепкий чудо-город.



Размашистый Новосибирск.







Он рос решительно и честно

На главных, на больших путях —

И вырос так, что стало тесно

На улицах и площадях.





И вот весеннею порою,



Под звон капели и ветров,



Клич пролетел над всей страною:

«Даешь сибирское метро!»







«Даешь метро Новосибирску!» —



Стремительные поезда.



И метрострой нашел прописку

В Новосибирске навсегда!..







Однако жизнь и здесь сумела



В мечтах идти куда быстрей,



Чем двигалось живое дело



Со всей серьезностью своей.







Еще для новых магистралей



Тоннели только-только бьют,



Но девушки уже узнали —



Где станции метро взойдут.







Час пик на «Площади Ленина»





И вот вовсю летят записки,



А в них, как будто невзначай:

«Меня на станции "Сибирской"



Сегодня вечером встречай!».







Пусть станции пока что нету,

А есть всего лишь котлован,



Пусть утвердил вчера лишь смету

Для этой станции Госплан.







Пускай неповторимой гаммы



Среди тайги, где комарье,

Еще не тронут лучший мрамор



Для оформления ее, —







А в стороне промолвит кто-то,



И ты забудешь про дела:



«Я на "Студенческой" в субботу



Тебя почти что час ждала...»





Станция «Площадь Маркса»





Пускай пока что мало линий



В проекте —



Ничего, друзья!



Видать, у каждого отныне



Есть все же станция своя!







И люди смело назначают



Свиданья возле новых мест.

И ждут.



И вовсе не скучают.



И каждый день его встречают.