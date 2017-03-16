В метро собрали самые милые стихи про нашу подземку
Новосибирский метрополитен сделал подборку стихов о подземке, опубликованных в разных источниках за несколько лет.
Как рассказали в метрополитене, десятки стихов о строительстве подземки публиковались в разное время в разных источниках, в том числе в специализированной литературе и литературных журналах.
НГС.НОВОСТИ публикуют несколько стихотворений, посвященных новосибирскому метро.
Владимир Ярцев «Метро в Новосибирске»
Где бегали трамваи —
Движение мертво.
Там вдалбливают сваи
Под станцию метро.
Весь центр, куда ни глянешь,
Расчерчен, как кроссворд,
Траншеями — и глянец
Его надежно стерт.
Среди раскопок слалом
Свершает пешеход,
Рискуя самосвалом
Быть сшибленным вот-вот.
И город рядит-судит
И куксится вотще:
Мол, что-то еще будет,
Мол, будет ли вообще?
И лишь пенсионеры,
Чей взгляд без косины,
Несокрушимой веры
В грядущее полны.
Одно твердят соседям,
Семье, себе самим:
«Срок дайте — все проедем
Под городом родным».
А завершеньем спора
Вкруг транспортных проблем
Реалия забора
С могучей буквой «М».
Александр Денисенко «Метро»
Что-то осень нынче слишком затяжная,
Уж скорей бы выпал первый снег...
А в метро всегда погода золотая:
Каждый день здесь выпадает чистый смех.
Куда идем? Куда спешим? Как раньше жили?
Мы эту с вами жизнь всерьез разворошили...
Студент, рабочий и поэт,
Метро — ваш личный кабинет.
На берегу людской реки —
Дай бог вам счастья, земляки!
Здесь встречаются Ельцовка и Бугринка,
Первомайка, Толмачево и Затон,
Кудряши, Расточка, Каменка, Гусинка,
Криводановка и «Щ» микрорайон.
И с Бурлинки, и с Сухарки, и с Богданки —
Все спускаются в метровский бельэтаж.
Старый друг окликнет, с Лесоперевалки,
С кем рубились за родимый «Сибсельмаш».
Здесь Покрышкин повстречает Карла Маркса,
Рихард Зорге бродит с Дусей Ковальчук.
И о том, что коммунизма нет на Марсе,
Объяснит в метро Гагарин Ильичу.
Если жизнь вас удивлять вдруг перестала,
То бегом в туннель спускайтесь, прямо вниз:
Там споет вам Иорданского гитара
И хозяин — лучший в мире гитарист.
Наверху, бывает, так порой полаемся,
Что кипит в Оби холодная вода,
А внизу, друзья, мы «дико извиняемся»,
Так как здесь, в метро, мы — дамы-господа.
Поругались, мол, где рвется, там и тонко.
Но в толпе ее ты ищешь силуэт:
На перроне ждет любимая девчонка,
И другой такой на свете больше нет.
И вообще метро — огромный дом свиданий,
Перекресток тысяч судеб, тысяч встреч.
Теплый взгляд и поцелуй «за ожиданье» —
Их метро для вас старается сберечь.
И качают нас два берега перрона,
И двойная пассажирская волна
По туннелям возвращает нас из лона
В Новосиб, отведать лунного вина.
По Советской, Большевистской, по Вертковской
Мы идем, внизу проделав сотни миль.
Нас приветствуют Владимир Маяковский,
Блюхер, Красин, Фрунзе, Киров и Джалиль.
С Главвокзала и по Гоголя до рынка
Добирайтесь — все маршруты хороши...
Ждут метро Морской проспект и Затулинка,
Телецентр, ВАСХНИЛ, ОбьГЭС и Кудряши.
Едем к цели или просто, без программы, —
Снова выручит нас метрополитен.
И горит в ночи — родная, как у мамы! —
Дорогая, золотая буква «М»...
Виктор Крещик «Где станции метро взойдут»
У этой стройки есть начало,
У этой стройки нет конца.
Она, как песня, зазвучала
По воле славного отца.
Отец невероятно молод,
Ему по нраву страсть и риск —
Сибирский крепкий чудо-город.
Размашистый Новосибирск.
Он рос решительно и честно
На главных, на больших путях —
И вырос так, что стало тесно
На улицах и площадях.
И вот весеннею порою,
Под звон капели и ветров,
Клич пролетел над всей страною:
«Даешь сибирское метро!»
«Даешь метро Новосибирску!» —
Стремительные поезда.
И метрострой нашел прописку
В Новосибирске навсегда!..
Однако жизнь и здесь сумела
В мечтах идти куда быстрей,
Чем двигалось живое дело
Со всей серьезностью своей.
Еще для новых магистралей
Тоннели только-только бьют,
Но девушки уже узнали —
Где станции метро взойдут.
И вот вовсю летят записки,
А в них, как будто невзначай:
«Меня на станции "Сибирской"
Сегодня вечером встречай!».
Пусть станции пока что нету,
А есть всего лишь котлован,
Пусть утвердил вчера лишь смету
Для этой станции Госплан.
Пускай неповторимой гаммы
Среди тайги, где комарье,
Еще не тронут лучший мрамор
Для оформления ее, —
А в стороне промолвит кто-то,
И ты забудешь про дела:
«Я на "Студенческой" в субботу
Тебя почти что час ждала...»
Пускай пока что мало линий
В проекте —
Ничего, друзья!
Видать, у каждого отныне
Есть все же станция своя!
И люди смело назначают
Свиданья возле новых мест.
И ждут.
И вовсе не скучают.
И каждый день его встречают.
Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой (1, 3, 5, 6, 8, 10), Анны Золотовой (2), Александра Ощепкова (7), Стаса Соколова (9)