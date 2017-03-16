Над Новосибирском повис смог

Днем 16 марта жители Новосибирска заметили над городом смог.


Обычно из окна дома нашей читательницы на Горском жилмассиве видно пл. Труда и Димитровский мост
Обычно из окна дома нашей читательницы на Горском жилмассиве видно пл. Труда и Димитровский мост


«Пахнет дымом и гарью. Из моих окон обычно очень хорошо виден правый берег, а сейчас вообще ничего не видно. Из окон я всегда вижу три трубы ТЭЦ, а сейчас я вижу только одну и вторую во мраке, а третью вообще не вижу, такой смог стоит», — рассказала жительница Горского микрорайона.


Женщина пояснила, что смог из окна видит уже примерно 2 часа, и прислала фотографию в редакцию.


Дополнение: пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин пояснил, что смог над городом сохранится на три дня.


«Потому что малоподвижная область высокого атмосферного давления со слабыми ветрами, низкими температурами в приземном слое. А по высоте идет инверсионное распределение температур, т.е. вместо падения температуры с высотой, у нас рост. А такие слои выполняют функцию запирающих слоев, препятствуют вертикальному обмену воздуха, поэтому вся эта концентрация растет в приземном слое, грязь скапливается», — рассказал синоптик.


Утром Ренад Ягудин говорил, что сейчас в городе можно увидеть туманы, дымку и изморозь.

Ксения Евдокимова
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