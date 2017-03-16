Суд лишил новосибирского экс-чиновника коллекции дорогих часов и ружей

Илгиз Гарифуллин



Новосибирский областной суд конфисковал имущество бывшего замруководителя управления Росрезерва по СФО Илгиза Гарифуллина, которого задержали за взятку автомобилем Porsche Cayenne.





Исковое заявление о конфискации подал заместитель генпрокурора Иван Семчишин, суд встал на его сторону.







«В доход государства обращены наличные деньги, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекции часов и охотничьих ружей общей стоимостью 200 млн руб.», — пишет «КоммерсантЪ» по результатам судебного заседания 15 марта. Картотека дела на сайте Новосибирского областного суда закрыта для просмотра.







Коллекция оружия





Основанием для конфискации стала проверка Генпрокуратуры РФ. Она показала дисбаланс между доходами семьи Гарифуллина и расходами. Посчитав, что доказательств законности происхождения имущества нет, прокуроры потребовали его изъять.





Деньги, изъятые у Гарифуллина при обыске





Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что экс-чиновника задержали в Новосибирске за получение взятки автомобилем Porsche Cayenne.





Кроме того, вчера, как пишет «КоммерсантЪ», Генпрокуратура привлекла родных Илгиза Гарифуллина и его доверенных лиц соответчиками по делу. Прокуроры полагают, что на этих людей могло быть записано имущество чиновника.





Коллекция часов





Согласно оглашенным в суде материалам, дочери Илгиза Гарифуллина принадлежат квартира, три места на подземной автопарковке, Mercedes-Benz GLK стоимостью 2,3 млн руб. и Opel Astra, оцененный в 850 тыс. руб. На тещу Гарифуллина зарегистрированы квартира в таунхаусе стоимостью 17 млн руб. и две машины Volkswagen. По информации прокуроров, совокупный доход тещи чиновника за 15 лет (с 2000-го по 2015 год) не превысил 2,5 млн руб. Около 4,5 млн руб. за тот же период получил тесть Гарифуллина, имеющий специальность зубного техника.







«Этих денежных средств недостаточно для того, чтобы приобрести имущество стоимостью 17 млн руб., а также выполнить в нем дорогостоящий ремонт приблизительно на такую же сумму»,— отметил в своем выступлении представитель Генпрокуратуры Игорь Лицев.







Илгиз Гарифуллин через телемост, связывающий СИЗО и суд, попросил суд отклонить иск. «Я никак не контролировал расходы родственников моей супруги. Получается, что я должен отвечать за расходы каких-то третьих лиц»,— передает «КоммерсантЪ» негодование бывшего чиновника.







Доводы в обосновании иска суд счел убедительными и удовлетворил его в полном объеме. По итогам заседания судья Юрий Елапов вынес решение конфисковать имущество Илгиза Гарифуллина.