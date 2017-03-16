«Ауди» снес светофор и дорожный знак на Красном проспекте

Водителю «Ауди» пришлось резко вывернуть руль вправо, чтобы избежать удара 
Водителю «Ауди» пришлось резко вывернуть руль вправо, чтобы избежать удара 

В Новосибирске утром 16 марта на Красном проспекте иномарка снесла светофор и знак «Пешеходный переход».


Авария случилась около 10:30. Автомобили «Хонда» и «Ауди» столкнулись на пересечении Красного проспекта и ул. Достоевского, рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец аварии. «Хонда» белого цвета двигалась по ул. Достоевского и выехала на красный свет.  Водитель «Ауди» ехал по среднему ряду Красного проспекта. 


«Чтобы уменьшить последствия от столкновения, он вывернул на светофор», — описал мужчина. По его словам, за рулем обоих иномарок находились мужчины. Они не пострадали — отделались ушибами. 


В январе НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП, когда водителю автомобиля также пришлось уйти резко в сторону, чтобы избежать аварии. В итоге машина аналогично наехала на препятствие и перевернулась.  

Ольга Власова
Фото очевидца

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