«Ауди» снес светофор и дорожный знак на Красном проспекте

Водителю «Ауди» пришлось резко вывернуть руль вправо, чтобы избежать удара



В Новосибирске утром 16 марта на Красном проспекте иномарка снесла светофор и знак «Пешеходный переход».





Авария случилась около 10:30. Автомобили «Хонда» и «Ауди» столкнулись на пересечении Красного проспекта и ул. Достоевского, рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец аварии. «Хонда» белого цвета двигалась по ул. Достоевского и выехала на красный свет. Водитель «Ауди» ехал по среднему ряду Красного проспекта.





«Чтобы уменьшить последствия от столкновения, он вывернул на светофор», — описал мужчина. По его словам, за рулем обоих иномарок находились мужчины. Они не пострадали — отделались ушибами.





В январе НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП, когда водителю автомобиля также пришлось уйти резко в сторону, чтобы избежать аварии. В итоге машина аналогично наехала на препятствие и перевернулась.