В Новосибирске ищут вратаря для женской хоккейной команды

В Новосибирске ищут вратаря для женской хоккейной команды

Новосибирская женская хоккейная команда «Гризли-2» объявила набор на позицию вратаря.


«Если ты готова выручать команду во всех игровых эпизодах, обладаешь железными нервами, волей к победе и невозмутимым характером, а также всегда мечтала стать голкипером, то приглашаем на наши тренировки уже сейчас!» — призывают представители команды в своем объявлении.


Девушка, которая раньше играла на воротах, перестала тренироваться, объяснили в «Гризли-2».


Как пояснила главный тренер команды «Гризли-2», школы хоккея Hockey Family Марина Качурина, занятия для женщин бесплатные. Набор ведется с 5 лет и без дальнейшего ограничения по возрасту.


Игроки, демонстрирующие успехи, попадают на всероссийские любительские соревнования лиги женского хоккея сезона 2017/2018.


«Команда "Гризли-2" создана для всех начинающих, даже если вам 30 лет и вы захотели начать играть, можете начать тренироваться на любительском уровне. Мы играем и с мужскими командами, и с женскими. Все девушки в команде разные — программисты, юристы, парикмахеры. Вратарская экипировка предоставляется», — рассказала Марина Качурина.


По словам Качуриной, в Новосибирске два действующих женских хоккейных клуба — «Гризли» (2 состава) и «Сибирские хаски». «Команда "Гризли-2" зимой тренируется на открытой коробке по адресу ул. Дуси Ковальчук, 2 и на закрытой ледовой арене "Локомотив" — ул. Первомайская, 154», — уточнила тренер.


Сибирские девушки нередко выбирают виды спорта, которые часто считают неженскими. Например, не так давно 18-летняя студентка отличилась на чемпионате мира по жиму штанги.

Галина Ахметова
Фото предоставлено Мариной Качуриной 

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