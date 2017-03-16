Саундтрек из «На пятьдесят оттенков темнее» лидировал в предпочтениях новосибирцев

Самой любимой музыкой из фильмов стали композиции из «На пятьдесят оттенков темнее» и «Ла-Ла Ленда»



Сервис Яндекс.Музыка проанализировал, какие песни новосибирцы слушали этой зимой.





Специалисты сервиса подвели итоги прошедшей зимы и выяснили, что в Новосибирской области наибольшей популярностью пользовались в основном зарубежные композиции.







«В топ-10 треков вошли только две песни на русском языке — "Туманы" Макса Барских и "Твои глаза" украинской певицы LOBODA», — рассказала региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.







Статистики подсчитали, что рейтинг популярных в Новосибирской области треков в целом совпадает с общероссийским. Отличие в том, что новосибирцы слушали хит Макса Барских больше, чем песню «Твои глаза», а россияне в целом — наоборот. В топ-10 популярных зимой треков вошли: композиция «Rockabye» британской электро-группы Clean Bandit, «My Way» в исполнении шотланского исполнителя и диджея Calvin Harris, «Lost on You» американской певицы LP (Лауры Перголицци) и «Human» исполнителя Rag'n'Bone Man.







Среди музыки из фильмов и сериалов самыми популярными стали саундтреки к российскому сериалу «Подруга» (песня Анны Плетнёвой) и новому сезону «Шерлока».





В жанре «Музыка из фильмов» лидировали композиции из «На пятьдесят оттенков темнее» и «Ла-Ла Ленда».







При подсчете специалисты учитывали прослушивания на сайтах и в приложениях Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио.







Недавно специалисты сервиса Яндекс.Музыка подсчитали, какие песни чаще всего повторно слушают новосибирцы. Оказалось, что песню «Со мною вот что происходит» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» включали 584 раза подряд.

