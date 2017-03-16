В новосибирских колониях выбрали финалистов конкурса «Калина красная»

Ксения Лиходеева принимает участие в конкурсе уже в 7-й раз

Среди новосибирских заключенных определились финалисты конкурса песни «Калина красная», в котором приняли участие около 100 человек.





«Конкурс проходил на протяжении месяца во всех исправительных учреждениях региона. Сейчас мы подвели итоги. Уже можно говорить о том, что были открыты новые имена, раскрылись новые таланты.





Особенно ярко это наблюдалось в ИК-14: осужденный, который провел в колонии чуть меньше года, но умеющий играть на гобое, решил продемонстрировать свой талант.





И его решение было правильным — он получил путевку на участие в региональном этапе конкурса», — пояснили сегодня, 16 марта, в пресс-службе ГУФСИН по НСО.





Жюри прослушало около 200 песен в сольном исполнении, дуэтах и в составе вокально-инструментальных ансамблей.







Кроме песен будут танцевальные номера





Из ИК-14 выбран и еще один талантливый осужденный — Владимир Зарков.





Он примет участие в «Калине красной» в 7-й раз, как и Ксения Лиходеева, отбывающая наказание в исправительной колонии № 9.





Всего из ИК № 9 в финальном концерте примут участие сразу 5 претенденток, а также танцевальный коллектив «Фауст».







Всего в финал прошли 17 человек





«17 осужденным выпал шанс выступить в финальном концерте конкурса "Калина красная", который пройдет 31 марта в исправительной колонии № 18», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН.







Кроме конкурса песни в новосибирских колониях регулярно проходят конкурсы красоты. В прошлом году в нем победила девушка, продавшая своего ребенка.