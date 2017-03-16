Женщина попала под «Мицубиси» возле остановки на Кошурникова

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу
Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу

В Новосибирске утром «Мицубиси Лансер» сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.


Авария произошла в 8:45 в Октябрьском районе.


«Женщину доставили в больницу, пока сообщения о травмах из медучреждения не поступало», — сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


62-летний водитель «Мицубиси Лансер» выезжал со двора дома на ул. Кошурникова в сторону Бориса Богаткова. У дома № 213 — недалеко от остановки «Кошурникова» — он сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу со светофором, отметили в ГИБДД.


Очевидцы в соцсетях пишут, что после того, как женщину сбили, к ней подбежал мужчина и находился рядом до приезда реанимации.


За последние сутки пешеходов в Новосибирске сбивают уже второй раз. Другой случай произошел 15 марта вечером в Кировском районе. Тогда «Тойота Лэнд Крузер Прадо» сбила 47-летнего мужчину.

Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко

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