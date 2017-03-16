Кавер-группа записала песню про Новосибирск и назвала его мужиком

Ребята записали песню 11 марта

Группа «Выходной день» записала песню про Новосибирск, где перечисляются все городские достопримечательности.





Автором текста песни стал новосибирец Руслан Глухман. Он пишет стихи уже больше 20 лет, но родной город стал героем его лирики первый раз, рассказал Руслан корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







«Три пути, три души, три сибирских моста — Коммунальный, Бугринский и Новый», «Березовый душистый крепкий лист и запах бани в –42. Такой вот он мужик Новосибирск, и с городом у нас одна судьба», «А в мае снег, а в октябре жара, резко континентальный наш народ», — звучит в песне.







В песне упоминаются также стоквартирный дом, здание облисполкома, театр оперы и балета, который называют «Сибирским Колизеем», Академгородок, Красный проспект, завод им. Чкалова, Обское море.











Музыку к песне написали участники коллектива Алексей Шукман, Данила Кубышев, Сергей Плюхин, Дмитрий Баев и Дионис Пустовалов. Однако в студийной записи вместо Дмитрия и Диониса участвовали Дмитрий Сидилев (группа GLOBAL TRAFFIC) и Владислав Третьяков (биг-бенд Владимира Толкачева). Также музыканты приглашали саксофониста Николая Панченко.







«Руслан написал текст и предложил нам сделать музыку. У него много стихов. В планах сделать песни про сибирячек, самолеты», — говорит Алексей Шукман.







Пока музыканты еще нигде не исполняли песню, рассчитывают, что она попадает в ротацию на радио. «Здесь все не от нас зависит, если будет помощь — попадет на радио, если нет — уйдет в ящик», — отметил Алексей.





«Выходной день» — новосибирская кавер-группа, она существует с 2002 года.





Новосибирцы нередко пишут песни про родной город. В конце прошлого года певица Машани выпустила новый шуточный клип, в котором подняла проблему плохой уборки снега в Новосибирске.