Новосибирская сноубордистка взяла «бронзу» чемпионата мира на трассе с почти нулевой видимостью

Уроженка Новосибирска Алена Заварзина стала бронзовым призером в соревнованиях по параллельному слалому на чемпионате мира в испанской Сьерра-Неваде.



Перед выступлением вчера, 15 марта, спортсменка пожаловалась на плохую видимость на трассе. «Ветер штормовой, видимости нет совсем. У нас нет запасных дней, сейчас старт перенесли на 12, но это неприемлемо. Это просто опасно!» — написала Заварзина в соцсети «Инстаграм».







Тем не менее Алена Заварзина дошла до полуфинала, хоть и уступила австрийке Даниэле Ульбинг 5,97 секунды. Ульбинг получила золотую медаль, обогнав в финале чешку Эстер Ледецкую, сообщает Академия зимних видов спорта.





Woops race cancelled 🙈 Публикация от Sébastien Beaulieu (@sebasbeaulieu) Мар 14 2017 в 4:26 PDT

Другие россиянки, Екатерина Тудегешева и Екатерина Хатомченкова, завершили борьбу на стадии 1/8 финала и заняли в итоговом протоколе 11-е и 15-е места соответственно, а Наталья Соболева, не сумевшая преодолеть барьер квалификации, — 18-е.







Алена Заварзина — бронзовый призер Олимпиады 2014 года. Она замужем за американцем Виком Вайлдом, который тоже сноубордист и выступал на Олимпиаде за Россию. Свадьбу спортсмены сыграли в Новосибирске.

