Новосибирская сноубордистка взяла «бронзу» чемпионата мира на трассе с почти нулевой видимостью

Уроженка Новосибирска Алена Заварзина стала бронзовым призером в соревнованиях по параллельному слалому на чемпионате мира в испанской Сьерра-Неваде.

Перед выступлением вчера, 15 марта, спортсменка пожаловалась на плохую видимость на трассе. «Ветер штормовой, видимости нет совсем. У нас нет запасных дней, сейчас старт перенесли на 12, но это неприемлемо. Это просто опасно!» — написала Заварзина в соцсети «Инстаграм». 


Тем не менее Алена Заварзина дошла до полуфинала, хоть и уступила австрийке Даниэле Ульбинг 5,97 секунды. Ульбинг получила золотую медаль, обогнав в финале чешку Эстер Ледецкую, сообщает Академия зимних видов спорта. 

Man, I've seen a lot, but this is outstanding. Scared for our lives here at worlds champs. Fis, we know last thing you care about is athletes, but please make the right decision and cancel! We want our bodies to remain healthy! Спасибо что живой или как выжить на чемпионате мира. Ветер штормовой, видимости нет совсем. Мы знаем что последнее о чем беспокоится ФИС - это атлеты, и пока кто то не сломается они не отменят. У нас нет запасных дней, сейчас старт перенесли на 12, но это неприемлемо. Это просто опасно! @fissnowboard

Публикация от Alena Zavarzina (@superzina)


Woops race cancelled 🙈

Публикация от Sébastien Beaulieu (@sebasbeaulieu)

Другие россиянки, Екатерина Тудегешева и Екатерина Хатомченкова, завершили борьбу на стадии 1/8 финала и заняли в итоговом протоколе 11-е и 15-е места соответственно, а Наталья Соболева, не сумевшая преодолеть барьер квалификации, — 18-е.


Алена Заварзина — бронзовый призер Олимпиады 2014 года. Она замужем за американцем Виком Вайлдом, который тоже сноубордист и выступал на Олимпиаде за Россию. Свадьбу спортсмены сыграли в Новосибирске. 

Анна Наумцева
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