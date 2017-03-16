Следователи заинтересовались историей оказавшегося в рабстве физика

Следователи заинтересовались историей оказавшегося в рабстве физика

Новосибирские следователи начали проверку сообщений СМИ об использовании рабского труда пропавшего в Казахстане новосибирца Юрия Образцова. 


Этим занялся следственный отдел СКР по Советскому району Новосибирска. 


«По сообщениям в средствах массовой информации об использовании рабского труда без вести пропавшего в 2014 году 54-летнего жителя Академгородка на территории Республики Казахстан незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», — отмечает СКР.


Сейчас следователи оценивают все обстоятельства, сообщенные в СМИ, а также планируют поговорить с мужчиной, когда он вернется в Новосибирск.


15 марта стало известно, что найденный в ТЦ в Казахстане мужчина, представившийся Юрием Образцовым из Новосибирска, находится в федеральном розыске с 2014 года. Мужчина утверждал, что оказался на каком-то фермерском хозяйстве практически в рабстве. У него забрали документы, не выпускали из хозяйства и избивали.

Ксения Евдокимова
Фото Тамары Полуэктовой

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