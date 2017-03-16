Новосибирцы увидели первое весеннее гало

Гало на ул. 1905 года

Сегодня около 8:30 новосибирцы заметили кольца вокруг солнца — синоптики рассказали, что это оптическое явление связано с похолоданием.







Читатель НГС.НОВОСТИ сфотографировал солнечные кольца, так называемые гало, на ул. 1905 года. Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин сказал, что гало — одно из явлений, которое можно сейчас наблюдать в черте города. Также новосибирцы могут видеть туманы, дымку и изморозь.







«Мы находимся в области барического гребня — области высокого атмосферного давления. Гало образуется вследствие преломления солнечных лучей в мельчайших кристалликах льда, которые могут быть в виде перистой облачности, в верхних слоях», — отметил Ренад Ягудин и добавил, что формально сегодняшнее гало первое, о котором ему известно этой весной.







Синоптики полагают, что характер погоды не изменится в ближайшие трое суток. Медленное ослабление морозов ожидается к 19 марта.

