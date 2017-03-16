На Северо-Чемском внедорожник сбил мужчину и  столкнулся с иномаркой

Водитель внедорожника не заметил пешехода

На Северо-Чемском жилмассиве «Тойота Лэнд Крузер Прадо» сначала сбила мужчину, а затем наехала на припаркованную иномарку.





Авария произошла 15 марта в 20:25 в Кировском районе. Водитель внедорожника ехал со стороны ул. Герцена в сторону ул. Саввы Кожевникова. У дома № 3 по ул. Комсомольская он сбил 47-летнего мужчину. После этого «Лэнд Крузер» наехал на припаркованный справа у обочины автомобиль «Исузу Эльф», рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды городской ГИБДД.





«В "Исузу" не было водителя. Сбитого пешехода госпитализировали с сотрясением головного мозга», — сообщил начальник отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.





По словам очевидца последствий аварии, раньше в этом месте был знак «Пешеходный переход», но его убрали. Однако люди продолжают переходить дорогу в этом месте. «В основном перебегают проезжую часть пенсионеры — через дорогу находится почтовое отделение», — пояснил мужчина.







НГС.НОВОСТИ нередко рассказывают об авариях с участием внедорожников «Тойота Лэнд Крузер». В сентябре нетрезвый водитель на «Лэнд Крузере» врезался в маршрутку с пассажирами, стоящую на остановке в Советском районе Новосибирска. А в сентябре «Тойота Лэнд Крузер» влетела в стоявшую на светофоре в Кировском районе Новосибирска «Тойоту Карину» — седан превратился в груду металла, а водитель погиб.