Новосибирцы стали реже угонять машины и устраивать разбои

В Новосибирской области по сравнению с прошлым годом стало меньше угонов машин 
В Новосибирской области по сравнению с прошлым годом стало меньше угонов машин 

Прокуратура выяснила, что в этом году в Новосибирской области совершается меньше разбоев и угонов машин. 


По сравнению с прошлым годом число угонов автомобилей снизилось на 38 %, а разбойных нападений стало меньше почти на 58 % (с 66 до 28). Также сократилось число изнасилований. В этом году их произошло 7, в прошлом было 19, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.


Также новосибирцы стали реже совершать преступления в общественных местах. «В январе и феврале таких преступлений было 2035, это на 30 % меньше, чем за такой же период прошлого года. Из них 1202 преступления совершены на улицах», — рассказали в прокуратуре.


Отрицательную динамику прокуроры отмечают в части убийств. Их количество подскочило на 13,5 % и составило 42 случая. Больше стало и преступлений, которые совершаются в нетрезвом состоянии.

В общей сложности нераскрытыми в Новосибирской области на сегодня остаются 2358 преступлений, в большинстве это кражи, резюмировали в надзорном ведомстве.


На этой неделе о работе прокуратуры Новосибирской области упомянул глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка. На расширенном заседании коллегии он назвал Новосибирскую область регионом, в котором суды часто возвращают прокурорам для доработки дела о преступлениях в ЖКХ.


«Прокурорам необходимо совместно со следственными органами проанализировать причины отмеченных недостатков и выработать меры к их устранению», — заявил Юрий Чайка. 

Ольга Власова
Фото Сергея Ляшко

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