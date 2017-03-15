Пропавший на Затулинке молодой парень нашелся благодаря публикации НГС

Сослуживец Николая увидел новость о его пропаже на НГС, после этого Николай связался с родственниками
Сослуживец Николая увидел новость о его пропаже на НГС, после этого Николай связался с родственниками

24-летний новосибирец Николай Михеев, не выходивший на связь с родственниками больше недели, нашелся живым.


«Спасибо НГС, сегодня новость [на сайте] увидел сослуживец Николая и сказал ему. Он просто был в работе, телефон был сломан — не мог связаться [с родственниками]», — рассказала сестра молодого человека Анна Самоличенко.


Молодой человек рассказал сестре, что планировал покупать новый телефон на днях и тогда собирался позвонить родственникам.


Анна сообщила о пропаже Николая в НГС сегодня, 15 марта. Молодой человек снимал квартиру на ул. Петухова со своими коллегами, на связь с родными не выходил больше недели. Телефон Николая был недоступен, а в соцсети последний раз он появлялся 5 марта.


Сегодня появилась информация еще об одном новосибирце, который пропал несколько лет назад и нашелся в Казахстане.

Ксения Евдокимова

Фото предоставлено родными Николая

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