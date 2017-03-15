Трактор сгреб с тротуара лавочку и асфальт вместе со снегом

Жители Кировского района Новосибирска заметили вырванные лавочки и куски асфальта после уборки снега на пешеходной аллее.





Остатки лавочки, убранной вместе со снегом с пешеходной аллеи





Фотографии убранного снега, а вместе с ним и лавочек с пешеходной аллеи вдоль ул. Зорге прислали в редакцию читатели НГС 15 марта.







«Варварская уборка снега на Затулинском жилмассиве. Трактор с тротуара возле остановки "Кинотеатр Рассвет" вместе со снегом сгреб и лавочки, и урны, и асфальт, и газон. Сегодня мы мимо проходили и увидели, как лавочка просто с корнями выдрана, перевернута, доски вокруг валяются», — рассказал житель жилмассива, представившийся Ярославом.







Трактор с тротуара вместе со снегом сгреб и лавочки, и урны, и асфальт, и газон







Сам трактор, который убирал снег с аллеи, новосибирцы не застали.







Ярослав добавил, что хорошие деревянные лавочки с бетонным основанием на аллее установили недавно — прошедшим летом.







Лежащие на тротуаре куски асфальта





Иногда новосибирцы замечают необычную уборку снега в городе. На днях очевидец прислал в редакцию фото ул. Ватутина, на которую коммунальные службы вытолкали снег. Еще несколько горожан поделились с редакцией фотографиями припаркованных машин, которые остались стоять на возвышенностях после уборки снега рядом с ними.

