Новосибирцы ставят спектакль о любви с актерами-инвалидами

Театральная студия «Особенный ТИП» существует уже второй год
Театральная студия «Особенный ТИП» существует уже второй год


Театральная студия «Особенный ТИП» (театральный интеграционный проект) ставит в новосибирском Доме актера спектакль «Моя сказка» с актерами-инвалидами.


«В студии людей с ограниченными возможностями — шесть: ДЦП, инвалидность по слуху, передвигающийся в кресле, генетические заболевания… Например, серьезный порок сердца, маленький рост, сахарный диабет. Но у нас нет никакого ограничения по здоровью [на посещение студии] — есть и здоровые люди. Главное, чтобы собирались люди с общим интересом, которые хотят заниматься театром и делать спектакль», — сообщила руководитель театральной студии «Особенный ТИП» Ольга Стволова.


В студии занимаются как люди с ограниченными возможностями, так и здоровые
В студии занимаются как люди с ограниченными возможностями, так и здоровые


Как рассказала Ольга, «Моя сказка» — спектакль о любви, режиссер — актриса театра «Старый дом» Яна Сигида. Постановка делается в модном формате «вербатим», когда актеры делятся со зрителями своими реальными историями и переживаниями на какую-то тему. В спектакле будут как документальные рассказы, так и две сказки о любви. В постановке задействовано 17 человек: помимо студийцев, в труппе есть профессиональные актеры театра «Старый дом», музыканты и танцовщики. Возраст участников спектакля — от 12 до 50 лет.


Существует «Особенный ТИП» исключительно на частные пожертвования
Существует «Особенный ТИП» исключительно на частные пожертвования


На «Мою сказку» уже потрачено порядка 30 тыс. руб. — это на частные пожертвования, на них существует и сама студия. Планируется, что премьера состоится на сцене Дома актера 27 марта.


Планировалась, что спектакль будет на основе придуманного сюжета, но когда режиссер познакомилась с актерами, было решено сделать документальную постановку
Планировалась, что спектакль будет на основе придуманного сюжета, но когда режиссер познакомилась с актерами, было решено сделать документальную постановку


Кстати, на днях НГС.НОВОСТИ рассказали еще об одной необычной театральной постановке: известный танцовщик Анатолий Бердышев набирает всех желающих с танцевальной подготовкой для участия в опере-балете «Орфей и Эвридика». Премьера этого проекта намечена на конец мая на одной из театральных площадок города.

Илья Калинин
Фото предоставлены Ольгой Стволовой

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