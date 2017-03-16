Новосибирцы ставят спектакль о любви с актерами-инвалидами

Театральная студия «Особенный ТИП» существует уже второй год





Театральная студия «Особенный ТИП» (театральный интеграционный проект) ставит в новосибирском Доме актера спектакль «Моя сказка» с актерами-инвалидами.





«В студии людей с ограниченными возможностями — шесть: ДЦП, инвалидность по слуху, передвигающийся в кресле, генетические заболевания… Например, серьезный порок сердца, маленький рост, сахарный диабет. Но у нас нет никакого ограничения по здоровью [на посещение студии] — есть и здоровые люди. Главное, чтобы собирались люди с общим интересом, которые хотят заниматься театром и делать спектакль», — сообщила руководитель театральной студии «Особенный ТИП» Ольга Стволова.





В студии занимаются как люди с ограниченными возможностями, так и здоровые





Как рассказала Ольга, «Моя сказка» — спектакль о любви, режиссер — актриса театра «Старый дом» Яна Сигида. Постановка делается в модном формате «вербатим», когда актеры делятся со зрителями своими реальными историями и переживаниями на какую-то тему. В спектакле будут как документальные рассказы, так и две сказки о любви. В постановке задействовано 17 человек: помимо студийцев, в труппе есть профессиональные актеры театра «Старый дом», музыканты и танцовщики. Возраст участников спектакля — от 12 до 50 лет.







Существует «Особенный ТИП» исключительно на частные пожертвования





На «Мою сказку» уже потрачено порядка 30 тыс. руб. — это на частные пожертвования, на них существует и сама студия. Планируется, что премьера состоится на сцене Дома актера 27 марта.







Планировалась, что спектакль будет на основе придуманного сюжета, но когда режиссер познакомилась с актерами, было решено сделать документальную постановку





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