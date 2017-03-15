Новосибирцам показали уникальные фото с концертов мировых звезд

Зрители филармонии любуются фотографиями

В Новосибирской филармонии открылась выставка фотографий звезд Транссибирского Арт-фестиваля.





Вечером 15 марта, перед первым концертом 4-го Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина, в фойе зала им. Каца открылась выставка фотографа Александра Иванова.







На выставке представлено 70 работ фотографа







В пресс-службе филармонии рассказали, что Иванов — бессменный фотограф Транссибирского Арт-фестиваля. В его экспозицию вошли кадры, сделанные в разные годы на концертах, репетициях, мастер-классах и за кулисами фестиваля в России и за границей.







Александр Иванов





Всемирно известный скрипач Вадим Репин





«Александр Иванов везде ездит с командой фестиваля, поэтому у него такой уникальный фотоархив», — пояснила пресс-секретарь Новосибирской филармонии Марина Монахова. Она уточнила, что на выставке представлено 70 работ фотографа.







Фотографии сделаны в разные годы на концертах, репетициях, мастер-классах фестиваля







Квартет Filarmonica







Сегодня концертом, посвященным 80-летию Новосибирской филармонии, открылся 4-й Транссибирский Арт-фестиваль. Он продлится до 3 апреля, во время фестиваля пройдет 15 концертов с участием мировых звезд в Новосибирске и городах региона. Билеты на концерты, которые будут проходить в концертном зала им. Каца, полностью раскуплены.







Зрители в зале им. Каца





Уникальные кадры фестиваля





В Новосибирске часто проходят интересные и уникальные выставки. Недавно в художественном музее открылась выставка «Искусство для всех» японского художника Кондо Юкио, куда он привез 13-метровую незавершенную картину.