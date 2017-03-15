Новосибирцам показали уникальные фото с концертов мировых звезд

Зрители филармонии любуются фотографиями
Зрители филармонии любуются фотографиями

В Новосибирской филармонии открылась выставка фотографий звезд Транссибирского Арт-фестиваля.


Вечером 15 марта, перед первым концертом 4-го Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина, в фойе зала им. Каца открылась выставка фотографа Александра Иванова.


На выставке представлено 70 работ фотографа
На выставке представлено 70 работ фотографа


В пресс-службе филармонии рассказали, что Иванов — бессменный фотограф Транссибирского Арт-фестиваля. В его экспозицию вошли кадры, сделанные в разные годы на концертах, репетициях, мастер-классах и за кулисами фестиваля в России и за границей.


Александр Иванов
Александр Иванов


Всемирно известный скрипач Вадим Репин
Всемирно известный скрипач Вадим Репин


«Александр Иванов везде ездит с командой фестиваля, поэтому у него такой уникальный фотоархив», — пояснила пресс-секретарь Новосибирской филармонии Марина Монахова. Она уточнила, что на выставке представлено 70 работ фотографа.


Фотографии сделаны в разные годы на концертах, репетициях, мастер-классах фестиваля
Фотографии сделаны в разные годы на концертах, репетициях, мастер-классах фестиваля


Квартет Filarmonica
Квартет Filarmonica


Сегодня концертом, посвященным 80-летию Новосибирской филармонии, открылся 4-й Транссибирский Арт-фестиваль. Он продлится до 3 апреля, во время фестиваля пройдет 15 концертов с участием мировых звезд в Новосибирске и городах региона. Билеты на концерты, которые будут проходить в концертном зала им. Каца, полностью раскуплены.


Зрители в зале им. Каца
Зрители в зале им. Каца


Уникальные кадры фестиваля
Уникальные кадры фестиваля


В Новосибирске часто проходят интересные и уникальные выставки. Недавно в художественном музее открылась выставка «Искусство для всех» японского художника Кондо Юкио, куда он привез 13-метровую незавершенную картину.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 2003
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