Heineken увеличил пивной цех против воли мэрии и отстоял его в суде

Арбитражный суд Новосибирской области признал права собственности ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» на самовольно реконструированный пивной цех на ул. Петухова.





Полный текст решения суда опубликован 14 марта. Предметом иска ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» к мэрии Новосибирска был производственный корпус площадью более 9 тыс. кв. м, расположенный на ул. Петухова в Кировском районе города. Компания реконструировала часть помещения для производства пива, увеличив его этажность с 4 до 6, при этом общая высота здания не изменилась.







При этом постройка признана самовольной, так как разрешение на реконструкцию ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» не получило. Согласно материалам дела, «Хейнекен» заявил, что управление архитектурно-строительной инспекции мэрии отказывается выдавать разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Власти объяснили отказ «недоказанностью соответствия объекта проектному решению, нормам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям.





Во время рассмотрения дела суд назначил экспертизу здания, которая подтвердила его безопасность. Суд также принял во внимание, что здание расположено на участке, принадлежащем ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». В итоге суд решил признать за компанией право собственности на корпус для производства пива.





Недавно статистики подсчитали, что Новосибирская область занимает 1-е место в Сибири по объему производства пива.

