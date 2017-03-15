Новосибирцев предупредили о новой волне отказов УК от аварийных домов

За 2 недели управляющие компании отказались от еще 67 домов

Управляющие компании Новосибирска продолжают отказываться от обслуживания ветхих жилых домов из-за больших затрат на их содержание.





Как сообщил сегодня, 15 марта, на заседании комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству замначальника городского департамента энергетики и ЖКХ Сергей Елисеев, УК не продлили договор управления на 394 многоквартирных дома. Большинство из этих домов находятся в аварийном состоянии.





Напомним, в начале марта их число достигало 327. Наиболее острую ситуацию с домами специалисты департамента наблюдают в Первомайском, Центральном и Ленинском районах Новосибирска.







«Основные причины непродления договора управления является низкий размер платы за содержание жилых помещений, оплачиваемой собственниками, которые не покрывают затраты управляющей организации за содержание и ремонт этих домов», — пояснил Сергей Елисеев. Он добавил, что, по оценкам специалистов департамента, к концу 2017 года без УК могут остаться в общей сложности 522 дома.







Сергей Елисеев отметил, что сейчас в министерстве ЖКХ и энергетики НСО прорабатывается вопрос о том, чтобы размер платы за содержание жилья можно было устанавливать отдельно для каждого проблемного дома. Сейчас на территории Новосибирска 612 таких домов.





Напомним, ранее НГС.НОВОСТИ делали фоторепортаж из ветхих домов, в которых, несмотря на проблемы до сих пор живут люди.