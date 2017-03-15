Врачи поликлиники пожаловались на внезапное снижение зарплат в 2 раза

Сотрудники поликлиники утверждают, что руководство не объяснило им, почему зарплаты так сильно урезаны

Сотрудники городской поликлиники № 13 в Кировском районе Новосибирска пожаловались на неожиданное понижение зарплат — руководство учреждения заявило, что ситуация «в штатном режиме».







С жалобами на урезанные зарплаты на условиях анонимности в редакцию НГС.НОВОСТИ обратились несколько сотрудников городской поликлиники № 13 на ул. Герцена в Кировском районе.





По их словам, проблемы с выплатой зарплат начались в конце 2016 года — в ноябре-декабре зарплаты оказались меньше на несколько тысяч рублей, а в марте зарплаты вовсе оказались вдвое меньше обычного, «что для медработников с небольшими зарплатами очень ощутимо».





Медперсонал пояснил, что зарплата складывается из ставки (меньшая часть) и начисляемых баллов — и если первое осталось неприкосновенным, то баллы неожиданно снизились у всех. Ситуация коснулась всех работников, вне зависимости от того, сколько им должны были выплатить — 15 или 30 тыс. руб. — у всех зарплата оказалась меньше в два раза, утверждают они.





«Ладно бы по всем поликлиникам шли задержки. Везде все нормально, а у нас вот так», — пожаловались сотрудники.







Они отметили, что общего собрания с руководством, где медработникам бы объяснили, почему зарплаты так снижены, не было. «Слышали, что он (главный врач. — М.М.) обещает, что все должны вернуть, министерство уже в курсе, но зачем было вообще доводить до этой ситуации? Непонятно. И почему за счет нас эти манипуляции?» — возмутились врачи.







«Главный врач практически не разговаривает с людьми, это все рождает кривотолки», — заключили работники. Сотрудники добавили, что, по слухам, так руководство оплачивает «наложенные на поликлинику штрафные санкции», также появилась версия, что часть зарплат ушла на некую новую поликлинику.







Главный врач поликлиники Александр Обухов сообщил НГС.НОВОСТИ, что до конца марта сотрудники получат все невыплаченные деньги и «ситуация под контролем».







«Задержки [зарплат] нет — деньги все получили. Уменьшилось суммарное выражение, но деньги получили все — а все, кому не доплачено, будет доплачено авансом в течение марта. Деньги пришли в неполном объеме от страховых медицинских организаций, поэтому мы вынуждены были на всех распределить те средства, которые поступили, — вот и все», — прокомментировал руководитель, добавив, что страховые компании не объяснили причин сбоя.







Он подчеркнул, что на недавнем совещании рассказал всю информацию заведующим. «Мы разъяснительную работу провели, но, наверное, есть у кого-то желание что-то нагнетать… Те, у кого какие-то срочные оплаты по кредитам, процентов по кредитам, все написали заявления на внеочередной аванс, и мы по мере поступления денег от страховых компаний оплачиваем, поэтому никаких проблем нет», — заявил Александр Обухов.







Что касается слухов о штрафах на поликлинику, главврач отметил, что в учреждении существуют санкции за нарушения для врачей, но никаких дополнительных штрафов в поликлинике не было — «все в штатном режиме».







Сотрудники медицинских организаций не в первый раз возмутились урезанными зарплатами: ранее новосибирские водители «скорой помощи» пожаловались губернатору на то, что им не оплачивают сверхурочные часы. На задержку зарплаты также жаловались работники новосибирских школ.