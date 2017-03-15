Новосибирец увлекся опасной съемкой акул на глубине

Новосибирский путешественник поделился с НГС красивыми подводными фотографиями морских обитателей.







Дельфины





32-летний новосибирец Александр Мачульский выбрал себе необычное хобби. Вот уже 7 лет он путешествует по миру с фотоаппаратом, снимая крупных морских обитателей в разных частях планеты — от Калифорнии до Камчатки. В его портфолио — снимки акул, китов, касаток, ламантинов, крокодилов, сивучей, морских котиков и других представителей подводного мира.







Акулы в основном нападают на серферов, потому что они похожи на тюленей





Бычья акула





«Акул интересно снимать, крупных хищных акул без клеток, когда непосредственно рядом с хищником в воде находишься.





Самое интересное, что люди-то в основном боятся, считают, что акула непременно вас убьет, сожрет, покалечит, но это не всегда справедливо и зависит от условий.





<…> Если видимость плохая, то непременно все закончится увечьями либо чем похуже, а если видимость, например, позволяет сделать погружение, то все пройдет безопасно, потому что поведенческий инстинкт у акулы формировался миллион лет, и человек, строго говоря, в ее пищевую цепочку не входит, т.е. он не является традиционным объектом пищи.





Поэтому жрут-то в основном серферов, потому что они похожи на тюленей





— <…> пищу акул, у них так романтично конечности свисают с доски <…> Плюс также, если вы находитесь глубоко в воде, акула тоже не воспринимает вас как источник пищи, потому что <…> вы кажетесь ей большим, она вас сама боится», — рассказал путешественник.







Из каждого путешествия новосибирец привозит около 100 ГБ фотографий







Александр Мачульский объехал с фотоаппаратом уже около 60 стран, чтобы сделать снимки морских обитателей







По словам Александра Мачульского, вода ему была близка с детства, в школе и институте он занимался плаванием и «доплавался до кандидата в мастера спорта». А после поездки в Египет влюбился в море, поняв, что это «удивительный мир, который достоин внимания». После этого Александр объехал с фотоаппаратом уже около 60 стран, чтобы сделать снимки морских обитателей, в том числе успел побывать в Восточной и Южной Африке. Из каждого путешествия новосибирец привозит около 100 ГБ фотографий, некоторые из них отсылает на конкурсы.







В воду Александр Мачульский влюблен с детства





Морская черепаха





«Сейчас вернулись из Мексики. У нас был план снять китов под водой, жена моя целовала кита — есть фотография. То есть он подплыл близко, ей удалось его потрогать, погладить. Там "ясли". Детеныши китов — они очень добродушные подрастают, начинают интересоваться тем, что происходить вокруг, подплывают к лодкам близко. Вообще удивительное место, обычно лодка к китам ходит, а тут, наоборот, — киты к лодке. Шансы увидеть их близко очень высокие, порядка 100 %», — поделился путешественник.







Общение с китом





Под воду фотограф опускается в маске и ластах





Чтобы сделать снимки под водой, он использует обычную зеркальную камеру, упакованную в подводный бокс. А специальный сферический порт позволяет ему «снимать в полводы» — это значит, что внизу кадра располагается подводная, а сверху — надводная часть, поясняет Александр Мачульский. По словам путешественника, самое интересное для фотографа находится на небольшой глубине — 7–10 метров, куда можно спокойно опуститься в маске и ластах.







Чтобы сделать снимки под водой, путешественник использует обычную зеркальную камеру, упакованную в подводный бокс







Дюгонь с морской черепахой





«На Сахалине снимали сивучей, у них самцы размером с корову. Очень опасный хищный зверь, и на берегу он очень опасен, у него огромные зубы. А в воде он всецело вами интересуется, плавает вокруг вас, потому что воспринимает вас как какой-то объект, который не опасен. У вас ласты — ему это близко. В общем, ластоногие такие интересные животные, с ними можно играть, они это нормально воспринимают под водой», — отметил Александр Мачульский.







Сивуч





Вот уже 7 лет Александр Мачульский путешествует по миру с фотоаппаратом







По его словам, путешествовать по миру ради фотографий дикой природы — это несложно, интересно и в целом недорого. Следующую поездку он наметил на лето, когда планирует снова побывать на Камчатке и Сахалине.







Каждое путешествие открывает новую грань дикой природы





Еще один новосибирский фотограф — руфер Вадим Махоров — недавно выложил свои фотографии из поездки в Перу. На снимках есть озеро Титикака, радужные горы и «затерянный город» Мачу-Пикчу.

