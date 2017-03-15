19-летняя студентка обошла всех соперниц в конкурсе некурящих и непьющих красавиц

1-я вице-мисс Диана Шарипова, «Мисс ЗОЖ-2017» Алина Губанова и 2-я вице-мисс Дарья Костылева. На фото: слева направо









11 марта в Бердске впервые прошел городской конкурс красоты «Мисс здоровый образ жизни», в котором приняли участие девушки без вредных привычек.







«Дело не в том, что девушка занимается спортом, тут важна в принципе ее социальная позиция на этот счет. Этот конкурс ориентирован на пропаганду здорового образа жизни», — рассказала организатор конкурса и ведущий специалист отдела по делам молодежи Бердска Маргарита Гизатулина.







Участницы конкурса «Мисс ЗОЖ», как заметили организаторы шоу, все без вредных привычек









9 бердчанок в возрасте от 16 до 28 лет на конкурсе, который проходил на сцене бердского Дома культуры и досуга, показывали свои «визитки», творческие номера, участвовали в спортивном дефиле и выходили на сцену в вечерних платьях.







1-й вице-мисс в конкурсе стала 18-летняя студентка бердского политехнического колледжа Диана Шарипова, а 2-й вице-мисс — 17-летняя школьница Дарья Костылева. 28-летняя Наталья Коновалова стала на год лицом одного из спонсора — бердского санатория «Сибиряк».







Конкурс «Мисс ЗОЖ» направлен на пропаганду здорового образа жизни и проводился в Бердске впервые









«Мисс ЗОЖ-2017» стала 19-летняя студентка новосибирского кооперативного колледжа Алина Губанова, которая помимо различных сертификатов от спонсоров получила право на участие без кастинга в конкурсе «Мисс Новосибирск International».







На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказали еще об одном не совсем обычном конкурсе «Мисс Alpha.Tattoo» — конкурсе девушек с татуировками, который провел один из тату-салонов.