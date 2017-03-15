19-летняя студентка обошла всех соперниц в конкурсе некурящих и непьющих красавиц

1-я вице-мисс Диана Шарипова, «Мисс ЗОЖ-2017» Алина Губанова и 2-я вице-мисс Дарья Костылева. На фото: слева направо
1-я вице-мисс Диана Шарипова, «Мисс ЗОЖ-2017» Алина Губанова и 2-я вице-мисс Дарья Костылева. На фото: слева направо


11 марта в Бердске впервые прошел городской конкурс красоты «Мисс здоровый образ жизни», в котором приняли участие девушки без вредных привычек.


«Дело не в том, что девушка занимается спортом, тут важна в принципе ее социальная позиция на этот счет. Этот конкурс ориентирован на пропаганду здорового образа жизни», — рассказала организатор конкурса и ведущий специалист отдела по делам молодежи Бердска Маргарита Гизатулина.


Участницы конкурса «Мисс ЗОЖ», как заметили организаторы шоу, все без вредных привычек
Участницы конкурса «Мисс ЗОЖ», как заметили организаторы шоу, все без вредных привычек


9 бердчанок в возрасте от 16 до 28 лет на конкурсе, который проходил на сцене бердского Дома культуры и досуга, показывали свои «визитки», творческие номера, участвовали в спортивном дефиле и выходили на сцену в вечерних платьях.


1-й вице-мисс в конкурсе стала 18-летняя студентка бердского политехнического колледжа Диана Шарипова, а 2-й вице-мисс — 17-летняя школьница Дарья Костылева. 28-летняя Наталья Коновалова стала на год лицом одного из спонсора — бердского санатория «Сибиряк».


Конкурс «Мисс ЗОЖ» направлен на пропаганду здорового образа жизни и проводился в Бердске впервые
Конкурс «Мисс ЗОЖ» направлен на пропаганду здорового образа жизни и проводился в Бердске впервые


«Мисс ЗОЖ-2017» стала 19-летняя студентка новосибирского кооперативного колледжа Алина Губанова, которая помимо различных сертификатов от спонсоров получила право на участие без кастинга в конкурсе «Мисс Новосибирск International».


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказали еще об одном не совсем обычном конкурсе «Мисс Alpha.Tattoo» — конкурсе девушек с татуировками, который провел один из тату-салонов.

Илья Калинин
Фото предоставлены Маргаритой Гизатулиной

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