Чиновник назвал рубрику «Я паркуюсь как чудак» на НГС единственным наказанием для автохамов

Для того, чтобы местные власти, как и ГИБДД, смогли штрафовать нарушителей, нужно изменить федеральное законодательство

Глава Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров предложил изменить федеральное законодательство и ПДД, чтобы штрафовать водителей, паркующихся на газонах и детских площадках.





Об этом Андрей Гончаров заявил на заседании комиссии Совета депутатов города, которое прошло сегодня, 15 марта. Он напомнил, что в прошлом году Верховный суд России фактически разрешил парковку на газонах и спортплощадках без наказания для автовладельцев. Суд счел, что местные власти не могут выдумывать штрафы для автовладельцев — это могут сделать только федеральные законодатели с помощью КоАП РФ, по которому ответственности за парковку на газонах нет. НГС.НОВОСТИ подробно писали о решении Верховного суда РФ и о том, как оно отразится на новосибирцах.





«Необходимо внести изменения в федеральный закон № 196 "О безопасности дорожного движения", Правила дорожного движения, в КоАП РФ включить нормативы, дающие право органам местного самоуправления решать вопросы о привлечении лиц к административной ответственности за парковку транспортных средств в непредусмотренных для этого местах», — предложил чиновник и добавил, что этот вопрос нужно отправить на рассмотрение в Госдуму РФ.







По словам Андрея Гончарова, подобные инициативы возникли и в других регионах страны. В начале марта этого года мэр Казани Ильсур Метшин также выступил с предложением законодательно закрепить за муниципалитетами право фиксации нарушений и наложения санкций за парковку в неположенных местах.







«Суды говорят — вы не вправе [штрафовать водителей]. При этом те, кто, по мнению судов, вправе, ничего не делают. А машины безнаказанно паркуются на газонах и детских площадках, уничтожая наши труды», — привел Андрей Гончаров слова главы Казани. «Единственный ресурс, который у нас сейчас в городе [наказывает нарушителей], — это сообщения в рубрике "Я паркуюсь как чудак" [на НГС]. По сути, у нас реальных движков к наказанию нарушителей больше нет», — под занавес заявил чиновник.





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