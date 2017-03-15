Чиновник назвал рубрику «Я паркуюсь как чудак» на НГС единственным наказанием для автохамов

Для того, чтобы местные власти, как и ГИБДД, смогли штрафовать нарушителей, нужно изменить федеральное законодательство
Для того, чтобы местные власти, как и ГИБДД, смогли штрафовать нарушителей, нужно изменить федеральное законодательство

Глава Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров предложил изменить федеральное законодательство и ПДД, чтобы штрафовать водителей, паркующихся на газонах и детских площадках.


Об этом Андрей Гончаров заявил на заседании комиссии Совета депутатов города, которое прошло сегодня, 15 марта. Он напомнил, что в прошлом году Верховный суд России фактически разрешил парковку на газонах и спортплощадках без наказания для автовладельцев. Суд счел, что местные власти не могут выдумывать штрафы для автовладельцев — это могут сделать только федеральные законодатели с помощью КоАП РФ, по которому ответственности за парковку на газонах нет. НГС.НОВОСТИ подробно писали о решении Верховного суда РФ и о том, как оно отразится на новосибирцах.


«Необходимо внести изменения в федеральный закон № 196 "О безопасности дорожного движения", Правила дорожного движения, в КоАП РФ включить нормативы, дающие право органам местного самоуправления решать вопросы о привлечении лиц к административной ответственности за парковку транспортных средств в непредусмотренных для этого местах», — предложил чиновник и добавил, что этот вопрос нужно отправить на рассмотрение в Госдуму РФ.


По словам Андрея Гончарова, подобные инициативы возникли и в других регионах страны. В начале марта этого года мэр Казани Ильсур Метшин также выступил с предложением законодательно закрепить за муниципалитетами право фиксации нарушений и наложения санкций за парковку в неположенных местах.


«Суды говорят — вы не вправе [штрафовать водителей]. При этом те, кто, по мнению судов, вправе, ничего не делают. А машины безнаказанно паркуются на газонах и детских площадках, уничтожая наши труды», — привел Андрей Гончаров слова главы Казани. «Единственный ресурс, который у нас сейчас в городе [наказывает нарушителей], — это сообщения в рубрике "Я паркуюсь как чудак" [на НГС]. По сути, у нас реальных движков к наказанию нарушителей больше нет», — под занавес заявил чиновник.


Внимание! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями в рубрику «Я паркуюсь как чудак» на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Кирилл Шматков
Фото читателя НГС

Прочтений: 2398
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено