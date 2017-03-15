Конфликт водителей из-за гонки на дороге закончился увольнением

Конфликт водителей из-за гонки на дороге закончился увольнением

Перевозчик уволил водителя новосибирского автобуса № 35 после того, как тот напал на автобус маршрута № 79.


«У нас прошло расследование, водитель вчера был уволен. И сегодня с утра инструктаж состоялся с остальными водителями по поводу дисциплины на рабочем месте», — рассказали 15 марта в ООО «Магистраль», обслуживающем маршрут № 35.


В ООО «НИКА», обслуживающем маршрут № 79, пояснили, что водитель рассказал перевозчику об инциденте вечером 12 марта. Ни водитель, ни автобус не пострадали, отметили в ООО «НИКА».


Конфликт водителей, свидетелем которого стал новосибирец Алексей Яновский, произошел днем 12 марта на остановке «Цирк». Мужчина был пассажиром. «На площади Лунинцев наш 35-й автобус ближе к центру проезжал, а справа его обошел 79-й автобус. Тут начались у них гонки, 79-й остановился, а наш 35-й разогнался и по тормозам, что народ едва не попадал. И наш водитель подъехал очень близко к 79-му, они почти зеркалами соприкасались», — рассказывал Яновский.


После этого водитель автобуса № 35 вышел из кабины и начал со всей силы пинать переднюю дверь автобуса № 79, стучать по боковому стеклу кабины, громко ругался. Вернулся за руль водитель только после того, как увидел у своего коллеги из 79-го автобуса в руке монтировку.


Увольнение — популярная мера наказания для новосибирцев, провинившихся на работе. Например, из детского благотворительного фонда «Солнечный город» уволили няню, которая привязала ребенка к кровати в детской больнице № 3.

Ксения Евдокимова
Фото wellphoto (Essentials/iStock)

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