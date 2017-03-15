Владельцы People's и «Перчини» откроют чайхану на месте дешевой столовой в центре

Кухня «Чучвары» представляет собой смесь среднеазиатской и кавказской кухонь







Компания «Ресторатор» откроет ресторан среднеазиатской и кавказской кухонь «Чучвара» на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. Информацию об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в самом ресторане, не назвав точных сроков начала работы нового заведения.







Освободив помещение на Вокзальной магистрали, столовая «8 минут» не исчезла, а переехала в ТЦ «Версаль»







«Чучвара» займет помещение, которое освободила столовая «8 минут, — там уже идет ремонт. Здесь же, по соседству, уже много лет работает бар сети People's, которая принадлежит «Ресторатору». Ресторан на Вокзальной магистрали станет вторым заведением под вывеской «Чучвара». Первое заработало в 2014 году в ТРЦ «Сан Сити», таким образом и эта концепция превращена сейчас «Ресторатором» в сеть.







«Чучвара» стала первым заведением такого типа, которое открылось в торговом центре







«Чучвара» работает в формате «еврочайханы», предполагающем сочетание среднеазиатской кухни и европейского сервиса. Первые заведения такого рода появились в городе еще в начале 2000-х. Однако настоящая популярность к нему пришла после успеха ресторана «Баранжар». Следом аналогичные проекты запустили «Ресторатор» и группа «Конквест» («Аджикинежаль»), за ними последовал «Рис, баран и барбарис», а в прошлом году в крупных ТЦ заработали «Делай базар» в ТРЦ «Ройял Парк» и «Курагадиван» в ТРЦ «Аура».







Группе компаний «Ресторатор» сейчас принадлежат сети People's (5 баров) и «Перчини» (5 кафе), три фастфуда New York Pizza, а также одиночные рестораны Park Café и «Чучвара».

