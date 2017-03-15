Кроссовер припарковался рядом с путями и заблокировал 4 трамвая

Припарковавшийся кроссовер заблокировал проезд нескольких трамваев № 13 по ул. Депутатской в Новосибирске.





Кроссовер заблокировал проезд трамваев № 13





Фотографию машины, припаркованной рядом с трамвайными путями, в редакцию днем 15 марта прислала читательница НГС. Расположение кроссовера оказалось неудобным для проезда трамваев № 13, и они встали друг за другом.





«Поворот был заблокирован. Потом пришел владелец, такой мужчина за 40 [лет], и отъехал. Тут же приехали сотрудники ДПС, подошли, поговорили [с ним]», — рассказала читательница.







Она отметила, что в пробку собралось 4 трамвая № 13, в это время пассажиры сидели внутри.







Трамваи № 13 в ожидании проезда





Судя по фотографиям, водитель белой иномарки припарковался на повороте трамвайной линии, недалеко от остановки «Депутатская». Видимо, водитель трамвая № 13 рассудил, что заденет припарковавшуюся машину во время поворота, и решил остановиться.







Трамвай № 13 в Новосибирске стал городской легендой. Он известен тем, что не жалеет появившиеся на его пути машины: не так давно трамвай протащил за собой иномарку и устроил затор в Октябрьском районе.

