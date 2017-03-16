Новосибирск облюбовали редкие и красивые птицы

Урагус

Орнитологи подвели итоги зимы и обнаружили, что она привлекла в Новосибирск сразу несколько необычных птиц, которые раньше редко попадались на глаза горожанам.





«Однажды в середине января я сам увидел на небольшом пустыре с куртинами полыни среди частного сектора возле западной окраины Новосибирска парочку редких у нас длиннохвостых снегирей, иначе урагусов. Самец урагуса необычайно ярок и красив. Затем в середине зимы горожане сообщили об интересной птице, подлетевшей к кормушке с семечками для синиц. Это был дубонос. Обычно дубоносы встречаются у нас чаще всего во время весеннего пролета, эта зима стала исключением», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.







Дубонос





Кроме того, в предыдущие годы в городе было меньше щеглов. Это пугливые птицы, которые остерегаются людей, но нынешней зимой читатели часто присылали фото щеглов у кормушек или на подоконниках. А одна из читательниц НГС.НОВОСТИ сфотографировала белоголового снегиря. Это тоже большая редкость, отметил орнитолог.







Щегол





Белоголовый снегирь





Орнитолог полагает, что необычных птиц в Новосибирск привело обилие снега. Им стало тяжелее находить корм в лесу. По этой же причине в черте города стало больше снегирей и врановых — концентрация галок, например, по оценкам Алексея Яновского, в 2–3 раза превысила прошлогоднюю.







Кедровка





Недавно жители ОбьГЭСа увидели еще одну редкую птицу — кедровку. Она обычно не гнездится в Новосибирске, предпочитая более густые леса. Эти птицы тоже находятся в активном поиске пропитания, так как наступление календарной весны пока мало повлияло на состояние сугробов в НСО.