Самый проблемный долгострой в «Закаменском» выставят на конкурс





В Новосибирске самый проблемный из домов микрорайона-долгостроя «Закаменский» за свой счет достроит компания, которая выиграет конкурс.





Как рассказал сегодня, 15 марта, на строительной площадке долгостроя на ул. Закаменский микрорайон, 16 мэр Новосибирска Анатолий Локоть, во II квартале 2017 года будет объявлен конкурс, который определит застройщика.





В качестве компенсации победитель получит земельный участок в Калининском районе — сейчас он находится в процессе оформления.





Его площадь и точное местоположение глава города не назвал, однако заверил, что он сможет покрыть затраты на завершение строительства, которые сегодня оцениваются приблизительно в 360 млн руб.







«Я лично возлагаю большие надежды именно на этот дом: он крайний и является, на мой взгляд, ключевым в целом для этой территории. Мы толкнем этот дом, строительство начнется, пойдет, и оно вытянет все остальные [дома]», — добавил Локоть. Всего в «Закаменском» 4 долгостроя.







Существующий каркас здания возведен практически с ноля до 5-го этажа на дополнительные средства, которые с дольщиков собирал ЖСК. Генподрядчик и техзаказчик на площадке сейчас — ГК «Стрижи». По словам исполнительного директора группы Ильи Полякова, «Стрижи» готовы участвовать в конкурсе.





«Конкурс если выиграем — значит, пойдем дальше, если нет, то останемся на генподряде», — добавил он. По оценке Ильи Полякова, на завершение строительства после конкурса потребуется около 1,5–2 лет.







Президент Ассоциации обманутых дольщиков и инвесторов Валерий Науменко подчеркнул, что дом № 16 в микрорайоне — самый сложный.





«Это самый плохой дом, готовность его была около 10 %, он был запущен, он был не законсервирован, в подвале был бассейн огромный», — вспоминает Науменко.







Мэр также отметил, что одна из главных проблем долгостроя — это поставка тепла, поскольку мощность котельной в микрорайоне ограничена. «Сейчас решается технический вопрос: либо построить новую локальную котельную, либо трубу и включаться в единую систему отопления от "СИБЭКО". Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен и дальше строительство будет продолжаться», — заметил Анатолий Локоть.







Руководит ЖСК обманутых дольщиков дома № 16 Анатолий Соколов — в конце прошлого года под его руководством с помощью ГК «Стрижи» был достроен дом по ул. Новосибирская, 27.