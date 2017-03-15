Жители многоэтажки получили перерасчет за свет в подвале-призраке

Жителям дома по адресу Красный проспект, 96 пришли перерасчеты по электроэнергии и воде ОДН с 2015 года

Жителям дома по адресу Красный проспект, 96 прислали перерасчет по ОДН за 3 года — в платежки включили плату за электроэнергию в подвале, которого в доме нет.





Об этом случае НГС.НОВОСТИ рассказала жительница дома Лариса Мальцева.





«Сумма была 922 руб. — перерасчет за электроэнергию ОДН. Я оплатила, но потом подумала, а почему я должна оплачивать? Начала считать по всем чекам и вот по расчетам [начисления ОДН] — у меня все время получалась другая цифра», — пояснила Лариса.







После проведенных расчетов Мальцева приехала в УК «СПАС-Дом», но там ей не смогли объяснить размер доначисленной суммы, но сказали, что расчеты произведены с учетом подвального помещения, которого, как заметила Лариса Мальцева, в их доме попросту нет. Такой же перерасчет за 3 года она увидела у себя в платежках и по воде — на сумму 709 руб.







«Я приехала в "Горводоканал", а там мне говорят, что это сделала управляющая компания. А в управляющей компании отвечают, что эти расчеты делает "Горводоканал". Эту сумму я еще не оплачивала», — сообщила Лариса Мальцева.







Замруководителя УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов пояснил, что долги действительно накопились с 2015 года из-за неполных ежемесячных расчетов, т.е. долг копился постепенно каждый месяц. Такая же ситуация, по словам Харланова, и по воде. Что касается отсутствия или присутствия в доме подвала, то здесь, как заметил замруководителя УК, возникло недопонимание.







«Оно (помещение. — И.К.) — условно подвальное. Если смотреть со стороны Красного проспекта, то оно, получается, на втором этаже торгового комплекса. Но со стороны подъездов это подвал. Там находится теплоузел», — пояснил Харланов.





В начале марта жители дома Трудовая, 7 жаловались на повторное доначисление за тепло за 2015 год управляющей компанией «Дост-Н». 14 марта НГС.НОВОСТИ сообщили, что главный энергетик этой компании был оштрафован судом на 50 тыс. руб. за неправильный расчет по дому на ул. Советская. А УК «СПАС-Дом» была оштрафована на 250 тыс. руб. за завышение счета по квартплате на сумму более 130 тыс. руб.

