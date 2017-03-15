Прокуратура начала проверять прививки от гриппа у учителей

Какие именно санкции грозят тем учителям, у которых прививок не окажется, в прокуратуре не уточнили
Какие именно санкции грозят тем учителям, у которых прививок не окажется, в прокуратуре не уточнили

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска начала проверять, есть ли у школьных учителей прививки от гриппа.


Информацию об этом подтвердил и.о. прокурора Октябрьского района Новосибирска Асхат Иктислямов.


«Прокуратурой района действительно проводится проверка соблюдения прав несовершеннолетних на охрану здоровья. Проверка буквально на этой неделе начата, и о результатах говорить пока не приходится», — пояснил и.о. прокурора.


По его словам, прокуратура проверяет, есть ли у работников школ Октябрьского района предусмотренные законом прививки против инфекций, в том числе против гриппа. Такие проверки проводятся ежеквартально. Какие именно санкции грозят тем учителям, у которых прививок не окажется, Асхат Иктислямов не уточнил. Но после проверки обещал сообщить о ее результатах.


В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области не смогли пояснить, проводят ли сейчас такие проверки и другие прокуратуры города.


Как сообщили 14 марта в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последнюю неделю к врачам региона обратились 19 244 пациента с симптомами гриппа и ОРВИ. У взрослых заболеваемость оказалась выше эпидемического порога на 14,4 %. А у детей от 7 до 14 лет заболеваемость превысила эпидемический порог на 2,4 %.


Ранее новосибирский ученый Сергей Нетесов объявил о том, что в 2017 году мир может поразить новый вирус — верблюжий респираторный синдром. Однако новосибирцам бояться верблюжьей инфекции не стоит, уверен ученый. По его мнению, в сравнении с обычным гриппом, опасность заразиться этим вирусом ничтожна.


«У нас верблюд только в зоопарке, а там он уже отболел свое много лет назад. Поэтому вряд ли у нас появится эта инфекция», — подчеркнул на пресс-конференции Сергей Нетесов.

Ольга Хмелевская
Фото ​thinkstockphotos.com

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